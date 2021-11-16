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Россия с 1 декабря снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и Катар
Россия с 1 декабря снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и Катар - РИА Новости, 16.11.2021
Россия с 1 декабря снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и Катар
Россия полностью возобновляет авиасообщение с Кубой, Мексикой и Катаром, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:46
2021-11-16T11:46
2021-11-16T12:29
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татьяна голикова
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия полностью возобновляет авиасообщение с Кубой, Мексикой и Катаром, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."С учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 1 декабря 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром", — говорится в релизе по итогам заседания с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.Ранее также стало известно, что у россиян появится возможность полететь в Бангладеш, Бразилию, Монголию, Коста-Рику и Аргентину.А с 9 ноября возобновились прерванные из-за пандемии рейсы в еще девять государств: на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд.Возобновление или расширение авиасообщения не означает, что страна открыта для туристов. С правилами посещения необходимо ознакомиться на официальный сайтах посольств и консульств.
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мексика, куба, татьяна голикова, россия, новости - туризм
11:46 16.11.2021 (обновлено: 12:29 16.11.2021)
Россия с 1 декабря снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и Катар
Россия с 1 декабря возобновит авиасообщение с Кубой, Мексикой и Катаром