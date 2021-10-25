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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756087899.html
Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных на вакцинацию
Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных на вакцинацию - РИА Новости, 25.10.2021
Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных на вакцинацию
Президент Владимир Путин поручил обеспечить для россиян, которые сделали прививку от COVID-19, по два дополнительных выходных, следует из публикации на сайте... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:57
2021-10-25T12:36
распространение коронавируса
общество
владимир путин
коронавирус в россии
вакцинация
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил обеспечить для россиян, которые сделали прививку от COVID-19, по два дополнительных выходных, следует из публикации на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации &lt;…&gt; освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции", — говорится в документе.Сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется переводить на удаленку на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета.Доложить об этом губернаторы должны до 15 ноября.Кроме того, глава государства поручил правительству кратно увеличить объемы тестирования населения на коронавирус, в том числе и при помощи экспресс-тестов, а также нарастить темпы вакцинации.Ответственными за это назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководители регионов.Еще одно распоряжение — закупить и доставить в регионы дорогостоящие препараты, необходимые для лечения больных COVID-19. При этом должен проводиться ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая медицинский кислород.Минздрав и Минтруд вместе с Роспотребнадзором и региональными властями должны будут организовать работу по выдаче больничных заболевшим коронавирусом и контактировавшим с ними. Губернаторам поручается усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта, а также ввести в регионах запрет на развлекательные мероприятия и работу предприятий общепита с 23:00 до шести утра.Правительство должно будет оказывать регионам со сложной ситуацией по COVID-19 поддержку с привлечением дополнительных сил и средств Минобороны, МЧС и других федеральных органов власти. Отдельное поручение касается направления в такие регионы бригад из специалистов ведущих медицинских и научных организаций.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Так, только за минувшие сутки в стране зарегистрировали почти 38 тысяч инфицированных, умерли 1069 человек. Дни с 30 октября по 7 ноября будут нерабочими, в некоторых регионах их объявили уже с сегодняшнего дня.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756055785.html
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общество, владимир путин, коронавирус в россии, вакцинация, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
10:57 25.10.2021 (обновлено: 12:36 25.10.2021)
 
Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных на вакцинацию

Путин поручил обеспечить россиянам по два оплачиваемых выходных для вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил обеспечить для россиян, которые сделали прививку от COVID-19, по два дополнительных выходных, следует из публикации на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <…> освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции", — говорится в документе.
Сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется переводить на удаленку на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета.
Доложить об этом губернаторы должны до 15 ноября.
Люди в масках - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
00:20Распространение коронавируса
В шести регионах начались нерабочие дни
Кроме того, глава государства поручил правительству кратно увеличить объемы тестирования населения на коронавирус, в том числе и при помощи экспресс-тестов, а также нарастить темпы вакцинации.
Ответственными за это назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководители регионов.
Еще одно распоряжение — закупить и доставить в регионы дорогостоящие препараты, необходимые для лечения больных COVID-19. При этом должен проводиться ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая медицинский кислород.
Минздрав и Минтруд вместе с Роспотребнадзором и региональными властями должны будут организовать работу по выдаче больничных заболевшим коронавирусом и контактировавшим с ними. Губернаторам поручается усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта, а также ввести в регионах запрет на развлекательные мероприятия и работу предприятий общепита с 23:00 до шести утра.
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Вчера, 09:24
Правительство должно будет оказывать регионам со сложной ситуацией по COVID-19 поддержку с привлечением дополнительных сил и средств Минобороны, МЧС и других федеральных органов власти. Отдельное поручение касается направления в такие регионы бригад из специалистов ведущих медицинских и научных организаций.
В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Так, только за минувшие сутки в стране зарегистрировали почти 38 тысяч инфицированных, умерли 1069 человек. Дни с 30 октября по 7 ноября будут нерабочими, в некоторых регионах их объявили уже с сегодняшнего дня.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинКоронавирус в РоссииВакцинацияРоссияКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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