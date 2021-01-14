https://ria.ru/20210114/shkolniki-1592965488.html

Собянин отменил удаленку для московских школьников с 18 января

Собянин отменил удаленку для московских школьников с 18 января

Ученики всех классов московских школ с 18 января вернутся к учебе в обычном режиме, такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T09:02

2021-01-14T09:02

2021-01-14T11:45

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ученики всех классов московских школ с 18 января вернутся к учебе в обычном режиме, такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.Школьникам разблокируют транспортные карты. Если хотя бы один из них заболеет, на удаленку временно переведут весь класс.Все остальные ограничения мэрия продлила до 21 января. В этот период московские вузы и колледжи, спортшколы и другие образовательные учреждения будут либо на дистанционке, либо на каникулах."Почему именно на неделю? По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок", — добавил мэр столицы.Если эпидемиологическая обстановка будет стабильной, власти рассмотрят смягчение других мер из-за COVID-19.Действующими в Москве остаются ограничения на работу в офисах — столичным предприятиям предписано перевести на дистанционку 30 процентов сотрудников, а также на деятельность баров, ресторанов, клубов (не принимают гостей с одиннадцати вечера до шести утра), театров, кинотеатров и концертных залов (могут заполняться максимум на 25 процентов от вместимости). Запрещены массовые мероприятия в музеях и публичные лекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592966309.html

https://ria.ru/20201223/obrazovanie-1590605546.html

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