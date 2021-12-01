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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761602020.html
В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.12.2021
В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом
В России вторые сутки подряд фиксируется менее 33 тысяч случаев COVID-19 — на уровне середины октября, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:41
2021-12-01T16:35
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России вторые сутки подряд фиксируется менее 33 тысяч случаев COVID-19 — на уровне середины октября, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки &lt;…&gt; подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 32 837 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2350 (7,2 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зарегистрировали 32 648 инфицированных, темп прироста остался прежним — 0,34 процента. Максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших.Умерли 1226 человек (днем ранее было 1229), выписались после лечения — 35 679.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 2757 (днем ранее было 2788), Санкт-Петербурге — 2419, Подмосковье — 2008, Самарской области — 904, Краснодарском крае — 868, Воронежской области — 741, Красноярском крае — 726, Свердловской области — 704, Нижегородской — 699, Пермском крае — 695.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — четыре заболевших, в Ненецком автономном округе их девять, а в Калмыкии — 27.В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 669 718 человек, из них 276 419 человек скончались, 8 364 932 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 260 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:41 01.12.2021 (обновлено: 16:35 01.12.2021)
 
В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России вторые сутки подряд фиксируется менее 33 тысяч случаев COVID-19 — на уровне середины октября, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки <…> подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 32 837 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2350 (7,2 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Женщина во время вакцинации против COVID-19 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
08:00Наука
Локдаун не спасет. Чем опасен омикрон-штамм COVID-19
Накануне зарегистрировали 32 648 инфицированных, темп прироста остался прежним — 0,34 процента. Максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших.
Умерли 1226 человек (днем ранее было 1229), выписались после лечения — 35 679.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 2757 (днем ранее было 2788), Санкт-Петербурге — 2419, Подмосковье — 2008, Самарской области — 904, Краснодарском крае — 868, Воронежской области — 741, Красноярском крае — 726, Свердловской области — 704, Нижегородской — 699, Пермском крае — 695.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — четыре заболевших, в Ненецком автономном округе их девять, а в Калмыкии — 27.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Вчера, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 669 718 человек, из них 276 419 человек скончались, 8 364 932 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 260 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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