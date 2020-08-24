https://ria.ru/20200824/muzei-1576253447.html

В России отменили запрет на прием экскурсионных групп в музеях

Роспотребнадзор отменяет запрет на прием туристско-экскурсионных групп музеями, при улучшении эпидситуации может смягчить и другие требования, сообщила... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T17:20

2020-08-24T17:20

2020-08-24T18:35

туризм

новости - туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

культура

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> отменяет запрет на прием туристско-экскурсионных групп музеями, при улучшении эпидситуации может смягчить и другие требования, сообщила пресс-служба ведомства.Уточняется, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, в дальнейшем при улучшении эпидемиологической ситуации возможно смягчение и других требований."Музеи и музеи-заповедники играют важнейшую роль для туристической отрасли нашей страны, и возобновление приема туристско-экскурсионных групп станет еще одним шагом на пути к восстановлению привычной жизни учреждений культуры. Первый опыт работы с посетителями при соблюдении всех мер безопасности поможет музеям при организации работы и с туристическими компаниями", - отметила министр культуры Ольга Любимова, слова которой процитировали в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20200806/1575440464.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество