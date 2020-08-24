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В России отменили запрет на прием экскурсионных групп в музеях
Роспотребнадзор отменяет запрет на прием туристско-экскурсионных групп музеями, при улучшении эпидситуации может смягчить и другие требования, сообщила... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:20
2020-08-24T18:35
туризм
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
культура
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> отменяет запрет на прием туристско-экскурсионных групп музеями, при улучшении эпидситуации может смягчить и другие требования, сообщила пресс-служба ведомства.Уточняется, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, в дальнейшем при улучшении эпидемиологической ситуации возможно смягчение и других требований."Музеи и музеи-заповедники играют важнейшую роль для туристической отрасли нашей страны, и возобновление приема туристско-экскурсионных групп станет еще одним шагом на пути к восстановлению привычной жизни учреждений культуры. Первый опыт работы с посетителями при соблюдении всех мер безопасности поможет музеям при организации работы и с туристическими компаниями", - отметила министр культуры Ольга Любимова, слова которой процитировали в пресс-службе ведомства.
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туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России отменили запрет на прием экскурсионных групп в музеях

17:20 24.08.2020 (обновлено: 18:35 24.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ музее
В музее
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В музее. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор отменяет запрет на прием туристско-экскурсионных групп музеями, при улучшении эпидситуации может смягчить и другие требования, сообщила пресс-служба ведомства.
"Роспотребнадзором в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и обращением министерства культуры Российской Федерации внесены изменения в методические рекомендации по работе музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В актуализированных методических рекомендациях отменен запрет на прием туристско-экскурсионных групп и запрет на реализацию соглашений с туристическими компаниями", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, в дальнейшем при улучшении эпидемиологической ситуации возможно смягчение и других требований.
"Музеи и музеи-заповедники играют важнейшую роль для туристической отрасли нашей страны, и возобновление приема туристско-экскурсионных групп станет еще одним шагом на пути к восстановлению привычной жизни учреждений культуры. Первый опыт работы с посетителями при соблюдении всех мер безопасности поможет музеям при организации работы и с туристическими компаниями", - отметила министр культуры Ольга Любимова, слова которой процитировали в пресс-службе ведомства.
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