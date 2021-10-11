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В Чувашии ввели QR-коды для посещения культурных мероприятий и общепита
В Чувашии ввели QR-коды для посещения культурных мероприятий и общепита - РИА Новости, 11.10.2021
В Чувашии ввели QR-коды для посещения культурных мероприятий и общепита
Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о введении QR-кодов для посещения культурных мероприятий и общепита из-за роста числа заболевших коронавирусом,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:01
2021-10-11T12:59
распространение коронавируса
общество
чувашская республика (чувашия)
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о введении QR-кодов для посещения культурных мероприятий и общепита из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики.Соответствующий документ о введении дополнительных ограничений опубликован на сайте органов госвласти региона."С 11 октября вводятся дополнительные ограничения для посещения гражданами объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания. Вход теперь будет осуществляться строго при наличии одного из трех документов – QR-код, распечатанный сертификат о вакцинации либо справка о том, что человек перенес заболевание в течение последних шести месяцев и имеет высокий уровень антител", - говорится в сообщении.Согласно тексту указа, к числу организаций, которые будут проверять граждан на наличие иммунитета от COVID-19, относятся кинотеатры, театры, театрально-концертные учреждения, СПА-салоны и массажные салоны, бани и сауны, плавательные бассейны и фитнес-центры, а также рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания."Мы не идем по пути запрета мероприятий, мы идем по пути обеспечения их безопасности за счет введения дополнительных мер, которые должны обеспечить барьер для проникновения вируса и его дальнейшего неконтролируемого распространения", - цитирует пресс-служба слова главы Чувашии.При этом глава республики отметил, что для крупных мероприятий также потребуются результаты ПЦР-тестирования. "Вакцинация нам позволяет быть иммунизированными, а ПЦР-тест исключает то, что человек является носителем инфекции в настоящий момент. Это взаимодополняющие составляющие для проведения и обеспечения безопасности официальных публичных мероприятий", - подчеркнул Николаев.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Чувашии выявлено 34 910 случаев заражения коронавирусом, 31 528 человек выздоровели, 2441 пациент скончался.
https://ria.ru/20211011/qr-kod-1753970930.html
https://ria.ru/20211011/primore-1753946128.html
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общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
12:01 11.10.2021 (обновлено: 12:59 11.10.2021)
 
В Чувашии ввели QR-коды для посещения культурных мероприятий и общепита

В Чувашии ввели QR-коды для посещения культурных мероприятий и общепита с 11 октября

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о введении QR-кодов для посещения культурных мероприятий и общепита из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики.
Соответствующий документ о введении дополнительных ограничений опубликован на сайте органов госвласти региона.
"С 11 октября вводятся дополнительные ограничения для посещения гражданами объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания. Вход теперь будет осуществляться строго при наличии одного из трех документов – QR-код, распечатанный сертификат о вакцинации либо справка о том, что человек перенес заболевание в течение последних шести месяцев и имеет высокий уровень антител", - говорится в сообщении.
Согласно тексту указа, к числу организаций, которые будут проверять граждан на наличие иммунитета от COVID-19, относятся кинотеатры, театры, театрально-концертные учреждения, СПА-салоны и массажные салоны, бани и сауны, плавательные бассейны и фитнес-центры, а также рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.
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"Мы не идем по пути запрета мероприятий, мы идем по пути обеспечения их безопасности за счет введения дополнительных мер, которые должны обеспечить барьер для проникновения вируса и его дальнейшего неконтролируемого распространения", - цитирует пресс-служба слова главы Чувашии.
При этом глава республики отметил, что для крупных мероприятий также потребуются результаты ПЦР-тестирования. "Вакцинация нам позволяет быть иммунизированными, а ПЦР-тест исключает то, что человек является носителем инфекции в настоящий момент. Это взаимодополняющие составляющие для проведения и обеспечения безопасности официальных публичных мероприятий", - подчеркнул Николаев.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Чувашии выявлено 34 910 случаев заражения коронавирусом, 31 528 человек выздоровели, 2441 пациент скончался.
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