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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:20
https://ria.ru/20200506/1571015823.html
В Челябинской области введут масочный режим
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

В Челябинской области введут масочный режим

11:20 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. Обязательный масочный режим вводится в Челябинской области с 12 мая 2020 года до особого распоряжения, а начать носить маски жителям региона рекомендуется с 6 мая, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе", - говорится в сообщении.
Согласно распоряжению, с 6 по 11 мая гражданам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски или респираторы) при нахождении в местах общего пользования, в том числе на объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медорганизациях, общественном транспорте и на предприятиях.
Кроме того, с 12 мая и до особого распоряжения гражданам необходимо использовать маски или респираторы в местах общего пользования.
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