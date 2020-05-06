В Челябинской области введут масочный режим

Согласно распоряжению, с 6 по 11 мая гражданам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски или респираторы) при нахождении в местах общего пользования, в том числе на объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медорганизациях, общественном транспорте и на предприятиях.