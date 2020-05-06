В Челябинской области введут масочный режим

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. Обязательный масочный режим вводится в Челябинской области с 12 мая 2020 года до особого распоряжения, а начать носить маски жителям региона рекомендуется с 6 мая, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе", - говорится в сообщении.
Согласно распоряжению, с 6 по 11 мая гражданам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски или респираторы) при нахождении в местах общего пользования, в том числе на объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медорганизациях, общественном транспорте и на предприятиях.
Кроме того, с 12 мая и до особого распоряжения гражданам необходимо использовать маски или респираторы в местах общего пользования.
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