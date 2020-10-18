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https://ria.ru/20201018/vuzy-1580402053.html
Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
В вузах сохранят очный формат обучения, если студенты и преподаватели будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, заявила в интервью "Российской... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T23:41
2020-10-19T00:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> В вузах сохранят очный формат обучения, если студенты и преподаватели будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, заявила в интервью <u><a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Российской газете"</a></u> глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.По ее словам, в текущей ситуации с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> важно следовать уже имеющимся рекомендациям ведомства по борьбе с COVID-19."Тогда не придется переводить обучение в онлайн-формат, а (можно будет. — Прим. ред.) сохранить очные занятия", — указала она.Попова добавила, что в медицинских вузах необходимо увеличить количество часов по основам эпидемиологии и биологической безопасности.Ранее в Минобрнауки сообщили РИА Новости, что в ведомстве пока не рассматривают вопрос об переходе российских вузов на дистанционное обучение. Там уточнили, что в учебных заведениях действуют предписания Роспотребнадзора, которые рекомендуют переводить на дистанционку студентов очно-заочной и заочной форм обучения. Кроме того, к проведению занятий не допускают педагогов старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями. Решение о переводе обучающихся в онлайн-формат зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом.По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 39,6 миллиона человек, более 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилии</a>. Россия остается на четвертой месте: с начала весны в стране выявили 1 399 334 случаев COVID-19, тем прироста достиг 1,1 процента.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201018/mutatsiya-1580351606.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах

23:41 18.10.2020 (обновлено: 00:02 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории Дальневосточного федерального университета
Студенты в аудитории Дальневосточного федерального университета - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В вузах сохранят очный формат обучения, если студенты и преподаватели будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, заявила в интервью "Российской газете" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в текущей ситуации с коронавирусом важно следовать уже имеющимся рекомендациям ведомства по борьбе с COVID-19.
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"Тогда не придется переводить обучение в онлайн-формат, а (можно будет. — Прим. ред.) сохранить очные занятия", — указала она.
Попова добавила, что в медицинских вузах необходимо увеличить количество часов по основам эпидемиологии и биологической безопасности.
Ранее в Минобрнауки сообщили РИА Новости, что в ведомстве пока не рассматривают вопрос об переходе российских вузов на дистанционное обучение. Там уточнили, что в учебных заведениях действуют предписания Роспотребнадзора, которые рекомендуют переводить на дистанционку студентов очно-заочной и заочной форм обучения. Кроме того, к проведению занятий не допускают педагогов старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями. Решение о переводе обучающихся в онлайн-формат зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом.
По последним данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 39,6 миллиона человек, более 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в США, Индии и Бразилии. Россия остается на четвертой месте: с начала весны в стране выявили 1 399 334 случаев COVID-19, тем прироста достиг 1,1 процента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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