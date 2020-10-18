https://ria.ru/20201018/vuzy-1580402053.html

Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах

В вузах сохранят очный формат обучения, если студенты и преподаватели будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, заявила в интервью "Российской... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T23:41

2020-10-18T23:41

2020-10-19T00:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> В вузах сохранят очный формат обучения, если студенты и преподаватели будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, заявила в интервью <u><a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Российской газете"</a></u> глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.По ее словам, в текущей ситуации с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> важно следовать уже имеющимся рекомендациям ведомства по борьбе с COVID-19."Тогда не придется переводить обучение в онлайн-формат, а (можно будет. — Прим. ред.) сохранить очные занятия", — указала она.Попова добавила, что в медицинских вузах необходимо увеличить количество часов по основам эпидемиологии и биологической безопасности.Ранее в Минобрнауки сообщили РИА Новости, что в ведомстве пока не рассматривают вопрос об переходе российских вузов на дистанционное обучение. Там уточнили, что в учебных заведениях действуют предписания Роспотребнадзора, которые рекомендуют переводить на дистанционку студентов очно-заочной и заочной форм обучения. Кроме того, к проведению занятий не допускают педагогов старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями. Решение о переводе обучающихся в онлайн-формат зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом.По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 39,6 миллиона человек, более 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилии</a>. Россия остается на четвертой месте: с начала весны в стране выявили 1 399 334 случаев COVID-19, тем прироста достиг 1,1 процента.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201018/mutatsiya-1580351606.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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