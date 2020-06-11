https://ria.ru/20200611/1572785391.html
Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов
2020-06-11T09:29
2020-06-11T11:21
навигатор абитуриента
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
михаил мишустин
общество
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Алексей С
Вот так и нужно оставить. Навсегда.
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Антивирус
Зачем было вообще закрывать школы, если дети не болеют этим вирусом?
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навигатор абитуриента, социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), михаил мишустин, общество
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
"Все российские школьники — и девятых, и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. <...> Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата", — сообщили в пресс-службе кабмина.
Подчеркивается, что выпускники школ, которые захотят получить высшее образование, могут сдать ЕГЭ. Школы будут помогать готовиться к экзаменам дистанционно.
"Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов", — добавляется в сообщении.
Кроме того, Министерству просвещения и Рособрнадзору
поручено до 15 июня привести в соответствие с постановлением о выдаче аттестатов свои нормативные акты.
Первые ЕГЭ назначены на 3 июля. По данным правительства, необходимые для поступления в вуз экзамены планируют сдавать около 736 тысяч российских школьников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.