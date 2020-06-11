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Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов
2020-06-11T11:21
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социальный навигатор
сн_образование
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михаил мишустин
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Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов

09:29 11.06.2020 (обновлено: 11:21 11.06.2020)
41055
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПреподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
"Все российские школьники — и девятых, и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. <...> Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата", — сообщили в пресс-службе кабмина.
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Подчеркивается, что выпускники школ, которые захотят получить высшее образование, могут сдать ЕГЭ. Школы будут помогать готовиться к экзаменам дистанционно.
"Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов", — добавляется в сообщении.
Кроме того, Министерству просвещения и Рособрнадзору поручено до 15 июня привести в соответствие с постановлением о выдаче аттестатов свои нормативные акты.
Первые ЕГЭ назначены на 3 июля. По данным правительства, необходимые для поступления в вуз экзамены планируют сдавать около 736 тысяч российских школьников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Навигатор абитуриентаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Михаил МишустинОбщество
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ААнтивирус
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