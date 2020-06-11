Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов

"Все российские школьники — и девятых, и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. <...> Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата", — сообщили в пресс-службе кабмина.