https://ria.ru/20210930/ogranicheniya-1752443561.html

Какие регионы России ввели новые ограничения на посещение общественных мест

Какие регионы России ввели новые ограничения на посещение общественных мест - РИА Новости, 30.09.2021

Какие регионы России ввели новые ограничения на посещение общественных мест

Из-за роста случаев заболевания COVID-19 в регионах России вводятся ограничительные меры. Эксперты АТОР собрали актуальную информацию о новых запретах и... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:27

2021-09-30T11:27

2021-09-30T11:27

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Из-за роста случаев заболевания COVID-19 в регионах России вводятся ограничительные меры. Эксперты АТОР собрали актуальную информацию о новых запретах и требованиях.В сентябре о введении системы QR-кодов для посещения ресторанов и массовых мероприятий заявили семь субъектов, остальные продлили действующие ограничения.В рестораны и фуд-корты Белгородской области, например, теперь можно попасть, только предъявив сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании. Такие же правила введены в Пензенской области, они распространяются на посещение массовых мероприятий.В Пермском крае вход в культурно-досуговые заведения с 4 октября будет только по QR-кодам. В Самарской области тоже появится такое требование — с 11 октября. Также здесь ограничат работу точек общепита с 21:00 до 6:00.В Удмуртии с 29 сентября до особого распоряжения запрещена деятельность фуд-кортов, за исключением тех, что расположены на вокзалах, в аэропорту, на заправках. А с 5 октября посещение физкультурных, спортивных, выставочных мероприятий будет возможно при наличии либо справки о вакцинации, либо ПЦР-теста. С 1 ноября для посещения заведения общепита, массовых мероприятий и учреждений сферы услуг и культуры в Ульяновской области лицам старше 18 лет потребуется сертификат о вакцинации, ПЦР или справка о перенесенной коронавирусной инфекции.В Липецкой области, Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе действующие ограничения продлены до 31 октября. А в Чувашии приостановлено проведение всех массовых мероприятий с очным присутствием граждан.

https://ria.ru/20210930/strany-1752309500.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210929/krym-1752254125.html

https://ria.ru/20210929/turtsiya-1752319838.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), регионы, россия, коронавирус covid-19