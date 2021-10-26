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Распространение коронавируса
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В Свердловской области вводят QR-коды для общепита и торговых центров
В Свердловской области вводят QR-коды для общепита и торговых центров - РИА Новости, 26.10.2021
В Свердловской области вводят QR-коды для общепита и торговых центров
Обязательная система QR-кодов вводится в Свердловской области с 30 октября для посещения заведений общественного питания и торговых центров, сообщил во вторник... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:03
2021-10-26T16:08
распространение коронавируса
общество
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Обязательная система QR-кодов вводится в Свердловской области с 30 октября для посещения заведений общественного питания и торговых центров, сообщил во вторник журналистам замглавы региона Павел Креков.Ранее объявлялось, что с 30 октября QR-коды заработают в регионе для посещения заведений культуры и спорта, салонов красоты и санаториев. ТЦ и другим объектам сферы услуг было рекомендовано ввести вход по QR-кодам."Рекомендательный режим введения QR-кодов во всех торговых центрах, предприятиях общественного питания, фитнес-центрах, клубах, разного рода других заведений, связанных с обслуживанием граждан, заменяется обязательным введением QR-кодов с 30 октября", - сказал Креков."Начиная с 30 октября во всех учреждениях развлекательных, учреждениях, связанных с общественным питанием, разного рода ночных клубах работа, начиная с 23.00 до 7.00, будет прекращена", - сказал замглавы региона.Он добавил, что исключения будут сделаны для стационарных пунктов, где производится перепись населения, и пунктов вакцинации. Конечный срок работы системы QR-кодов не установлен, он будет зависеть от текущей эпидситуации, подчеркнул КрековПо словам врио руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольги Диконской, за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусом в области вырос на 7,5% по сравнению с предыдущей, самые высокие цифры по заболевшим в возрасте старше 65 лет, также часто болеют подростки 15-17 лет.
https://ria.ru/20211019/proverka-1755213181.html
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общество, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
16:03 26.10.2021 (обновлено: 16:08 26.10.2021)
 
В Свердловской области вводят QR-коды для общепита и торговых центров

В Свердловской области с 30 октября вводят QR-коды для общепита и торговых центров

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПамятник Якову Свердлову в Екатеринбурге
Памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Обязательная система QR-кодов вводится в Свердловской области с 30 октября для посещения заведений общественного питания и торговых центров, сообщил во вторник журналистам замглавы региона Павел Креков.
Ранее объявлялось, что с 30 октября QR-коды заработают в регионе для посещения заведений культуры и спорта, салонов красоты и санаториев. ТЦ и другим объектам сферы услуг было рекомендовано ввести вход по QR-кодам.
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19 октября, 14:44Распространение коронавируса
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"Рекомендательный режим введения QR-кодов во всех торговых центрах, предприятиях общественного питания, фитнес-центрах, клубах, разного рода других заведений, связанных с обслуживанием граждан, заменяется обязательным введением QR-кодов с 30 октября", - сказал Креков.
"Начиная с 30 октября во всех учреждениях развлекательных, учреждениях, связанных с общественным питанием, разного рода ночных клубах работа, начиная с 23.00 до 7.00, будет прекращена", - сказал замглавы региона.
Он добавил, что исключения будут сделаны для стационарных пунктов, где производится перепись населения, и пунктов вакцинации. Конечный срок работы системы QR-кодов не установлен, он будет зависеть от текущей эпидситуации, подчеркнул Креков
По словам врио руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольги Диконской, за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусом в области вырос на 7,5% по сравнению с предыдущей, самые высокие цифры по заболевшим в возрасте старше 65 лет, также часто болеют подростки 15-17 лет.
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Распространение коронавирусаОбществоСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
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