В Алтайском крае введут масочный режим

НОВОСИБИРСК, 8 мая – РИА Новости. Режим использования масок в общественных местах вводят власти Алтайского края с 12 мая в качестве дополнительной меры по противодействию COVID-19, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб.
"В Алтайском крае с 12 мая вводится режим использования гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания. Такое решение было принято на основании рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Глава региона Виктор Томенко подписал указ, в соответствии с которым жителям Алтайского края предписано использовать одноразовые или многоразовые маски или респираторы при нахождении на остановках, в общественном транспорте, в том числе в такси, а также при посещении магазинов, предприятий сферы услуг, общественного питания, аптек.
"Масочный режим в регионе вводится на фоне ослабления ограничительных мероприятий (начало работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов), увеличения количества жителей, вышедших на работу, увеличения пассажиропотока и решения острого дефицита масок: согласно мониторингу Роспотребнадзора, дефицит масок в торговле имеется только в двух муниципальных образованиях края", - сообщает штаб.
По данным оперативного штаба по противодействию COVID-19, общее число заразившихся коронавирусом в регионе на 8 мая составляет 621 человек, в том числе 67 детей. За минувшие сутки количество выявленных случаев составило 16.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.