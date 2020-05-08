В Алтайском крае введут масочный режим

"Масочный режим в регионе вводится на фоне ослабления ограничительных мероприятий (начало работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов), увеличения количества жителей, вышедших на работу, увеличения пассажиропотока и решения острого дефицита масок: согласно мониторингу Роспотребнадзора, дефицит масок в торговле имеется только в двух муниципальных образованиях края", - сообщает штаб.