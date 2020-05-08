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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:55
https://ria.ru/20200508/1571169080.html
В Алтайском крае введут масочный режим
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РИА Новости

В Алтайском крае введут масочный режим

15:55 08.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 мая – РИА Новости. Режим использования масок в общественных местах вводят власти Алтайского края с 12 мая в качестве дополнительной меры по противодействию COVID-19, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб.
"В Алтайском крае с 12 мая вводится режим использования гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания. Такое решение было принято на основании рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
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Глава региона Виктор Томенко подписал указ, в соответствии с которым жителям Алтайского края предписано использовать одноразовые или многоразовые маски или респираторы при нахождении на остановках, в общественном транспорте, в том числе в такси, а также при посещении магазинов, предприятий сферы услуг, общественного питания, аптек.
"Масочный режим в регионе вводится на фоне ослабления ограничительных мероприятий (начало работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов), увеличения количества жителей, вышедших на работу, увеличения пассажиропотока и решения острого дефицита масок: согласно мониторингу Роспотребнадзора, дефицит масок в торговле имеется только в двух муниципальных образованиях края", - сообщает штаб.
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По данным оперативного штаба по противодействию COVID-19, общее число заразившихся коронавирусом в регионе на 8 мая составляет 621 человек, в том числе 67 детей. За минувшие сутки количество выявленных случаев составило 16.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Алтайский крайОбщество
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