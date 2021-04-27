https://ria.ru/20210427/shkola-1730159741.html

Школы в России уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

Школы в России уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

Российским школам рекомендовали не работать все длинные майские выходные, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-27T15:22

2021-04-27T15:22

2021-04-28T00:57

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российским школам рекомендовали не работать все длинные майские выходные, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.Эта рекомендация распространяется и на учреждения дополнительного образования.Кравцов отметил, что дополнительные выходные не повлияют на качество обучения, поскольку в последней четверти занятия в основном посвящены повторению пройденного.В детских садах, по словам министра, организуют дежурные группы. Они будут работать с 4 по 7 мая.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила президенту Владимиру Путину предложение продлить майские праздники за счет дней между ними. Он поддержал эту идею и 23 апреля подписал соответствующий указ: дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение приняли, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, зарплату нужно выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни.

https://ria.ru/20210426/oplata-1730018565.html

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