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Школы в России уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Школы в России уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Российским школам рекомендовали не работать все длинные майские выходные, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-27T15:22
2021-04-28T00:57
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российским школам рекомендовали не работать все длинные майские выходные, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.Эта рекомендация распространяется и на учреждения дополнительного образования.Кравцов отметил, что дополнительные выходные не повлияют на качество обучения, поскольку в последней четверти занятия в основном посвящены повторению пройденного.В детских садах, по словам министра, организуют дежурные группы. Они будут работать с 4 по 7 мая.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила президенту Владимиру Путину предложение продлить майские праздники за счет дней между ними. Он поддержал эту идею и 23 апреля подписал соответствующий указ: дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение приняли, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, зарплату нужно выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни.
https://ria.ru/20210426/oplata-1730018565.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, общество

Школы в России уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

15:22 27.04.2021 (обновлено: 00:57 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российским школам рекомендовали не работать все длинные майские выходные, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Эта рекомендация распространяется и на учреждения дополнительного образования.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 16:43
Минтруд дал рекомендации по оплате работы с 4 по 7 мая
Кравцов отметил, что дополнительные выходные не повлияют на качество обучения, поскольку в последней четверти занятия в основном посвящены повторению пройденного.
В детских садах, по словам министра, организуют дежурные группы. Они будут работать с 4 по 7 мая.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила президенту Владимиру Путину предложение продлить майские праздники за счет дней между ними. Он поддержал эту идею и 23 апреля подписал соответствующий указ: дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение приняли, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, зарплату нужно выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни.
Чемодан - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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