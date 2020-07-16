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Роспотребнадзор отменил двухнедельную изоляцию для прибывших из-за рубежа
Роспотребнадзор с 15 июля 2020 года отменил двухнедельную изоляцию для прилетающих в Россию регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:30
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Роспотребнадзор отменил двухнедельную изоляцию для прибывших из-за рубежа

21:30 16.07.2020
1778
© РИА Новости / Роман ШибаевРоссийские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту Денпасара перед полетом в Москву
Российские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании Россия в аэропорту Денпасара перед полетом в Москву
© РИА Новости / Роман Шибаев
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Роспотребнадзор с 15 июля 2020 года отменил двухнедельную изоляцию для прилетающих в Россию регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного авиасообщения, сообщается на сайте ведомства.
Чтобы избежать ограничений, иностранцы должны показать результаты отрицательного теста на COVID-19, сданного в последние трое суток, либо пройти исследование в первые три 72 часа по прилету, говорится в постановлении.
Кроме того, гостям придется еще на борту заполнить анкету на русском или английском языке
Россияне, прибывающие из-за границы, также могут избежать самоизоляции. Для этого им нужно при регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале Госуслуг и в течение трех дней загрузить в нее результаты тестирования на коронавирус.
Еще им придется заполнить анкету в салоне самолета. Все полученные бумаги в течение суток будут переданы в региональный Роспотребнадзор.
Новые правила не распространяются на пассажиров вывозных рейсов: им избежать профилактического карантина не удастся.
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