Роспотребнадзор отменил двухнедельную изоляцию для прибывших из-за рубежа

Российские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту Денпасара перед полетом в Москву

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Роспотребнадзор с 15 июля 2020 года отменил двухнедельную изоляцию для прилетающих в Россию регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного авиасообщения, Роспотребнадзор с 15 июля 2020 года отменил двухнедельную изоляцию для прилетающих в Россию регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного авиасообщения, сообщается на сайте ведомства.

Чтобы избежать ограничений, иностранцы должны показать результаты отрицательного теста на COVID-19, сданного в последние трое суток, либо пройти исследование в первые три 72 часа по прилету, говорится в постановлении.

Кроме того, гостям придется еще на борту заполнить анкету на русском или английском языке

Россияне, прибывающие из-за границы, также могут избежать самоизоляции. Для этого им нужно при регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале Госуслуг и в течение трех дней загрузить в нее результаты тестирования на коронавирус.

Еще им придется заполнить анкету в салоне самолета. Все полученные бумаги в течение суток будут переданы в региональный Роспотребнадзор.