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https://ria.ru/20211026/qr-kod-1756261310.html
В Новосибирской области вводят QR-коды для посещения общественных мест
В Новосибирской области вводят QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 26.10.2021
В Новосибирской области вводят QR-коды для посещения общественных мест
Власти Новосибирской области в связи с объявлением в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводят дополнительные ограничения: попасть в кинотеатры,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:18
2021-10-26T12:05
распространение коронавируса
новосибирская область
коронавирус covid-19
qr-код
общество
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Власти Новосибирской области в связи с объявлением в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводят дополнительные ограничения: попасть в кинотеатры, театры, фитнес-центры можно будет по QR-кодам, сообщил журналистам во вторник первый вице-губернатор Юрий Петухов.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Власти Новосибирской области с 12 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных категорий граждан, а с 8 ноября будет введена система QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью свыше 500 человек. В регионе действует масочный режим."Режим работы учреждений культуры и спортивных учреждений. Начиная с 30 октября для посещения вводятся QR-коды или иные документы… QR-коды вводятся при количестве посещаемых от 100 человек", - сказал Петухов, отметив, что под это ограничение попадают театры, кинотеатры, концертные залы, физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе фитнес-центры и аттракционы. При этом эта система не распространяется на лиц до 18 лет.Петухов также сообщил, что с 30 октября приостанавливается посещение гражданами новосибирского аквапарка и закрытых павильонов зоопарка. Заведения общепита не смогут работать в привычном формате с 23.00 до 06.00. Торговые центры будут работать, но "при строгом соблюдении санитарных требований"."При этом мы идем "по лайту". Это выверенные решения, чтобы ограничить распространение этой смертельно опасной инфекции. При ухудшении эпидситуации меры будут корректироваться, в случае необходимости вводиться новые ограничения", - сказал Петухов. Он отметил, что основная задача – вакцинация. В настоящее время в регионе вакцинировано почти 50% населения от требуемого – 764,4 тысячи человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/qr-kod-1756241255.html
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новосибирская область, коронавирус covid-19, qr-код, общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии
11:18 26.10.2021 (обновлено: 12:05 26.10.2021)
 
В Новосибирской области вводят QR-коды для посещения общественных мест

В Новосибирской области с 30 октября вводят QR-коды для посещения общественных мест

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорода России. Новосибирск
Города России. Новосибирск - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Власти Новосибирской области в связи с объявлением в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводят дополнительные ограничения: попасть в кинотеатры, театры, фитнес-центры можно будет по QR-кодам, сообщил журналистам во вторник первый вице-губернатор Юрий Петухов.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Власти Новосибирской области с 12 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных категорий граждан, а с 8 ноября будет введена система QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью свыше 500 человек. В регионе действует масочный режим.
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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"Режим работы учреждений культуры и спортивных учреждений. Начиная с 30 октября для посещения вводятся QR-коды или иные документы… QR-коды вводятся при количестве посещаемых от 100 человек", - сказал Петухов, отметив, что под это ограничение попадают театры, кинотеатры, концертные залы, физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе фитнес-центры и аттракционы. При этом эта система не распространяется на лиц до 18 лет.
Петухов также сообщил, что с 30 октября приостанавливается посещение гражданами новосибирского аквапарка и закрытых павильонов зоопарка. Заведения общепита не смогут работать в привычном формате с 23.00 до 06.00. Торговые центры будут работать, но "при строгом соблюдении санитарных требований".
"При этом мы идем "по лайту". Это выверенные решения, чтобы ограничить распространение этой смертельно опасной инфекции. При ухудшении эпидситуации меры будут корректироваться, в случае необходимости вводиться новые ограничения", - сказал Петухов. Он отметил, что основная задача – вакцинация. В настоящее время в регионе вакцинировано почти 50% населения от требуемого – 764,4 тысячи человек.
QR-код - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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