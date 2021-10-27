https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756418423.html

В Приангарье с 30 октября для входа в ТЦ будет нужен QR-код

В Приангарье с 30 октября для входа в ТЦ будет нужен QR-код - РИА Новости, 27.10.2021

В Приангарье с 30 октября для входа в ТЦ будет нужен QR-код

С 30 октября в Иркутской области при посещении торговых центров необходимо будет предъявлять паспорт и сертификат с QR-кодом, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T08:16

2021-10-27T08:16

2021-10-27T08:16

распространение коронавируса

общество

иркутская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ИРКУТСК, 27 окт – РИА Новости. С 30 октября в Иркутской области при посещении торговых центров необходимо будет предъявлять паспорт и сертификат с QR-кодом, сообщает пресс-служба губернатора Приангарья.В Иркутской области указом губернатора изменены правила посещения торгово-развлекательных центров и объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала более 1000 квадратных метров."Посетители с 30 октября обязаны иметь при себе паспорт (или копию паспорта), а также… сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.Для тех, кто переболел COVID-19 обязателен сертификат о перенесенном заболевании, подтверждаемый QR-кодом, где указано, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев. Требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.Также с 30 октября приостанавливается деятельность организаций, предоставляющих услуги детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных аналогичных услуг.Отмечается, что в ближайшие дни в регионе будут усилены рейды по проверке соблюдения противоэпидемических мер в учреждениях торговли, культуры, транспорта.

https://ria.ru/20211026/kody-1756395522.html

https://ria.ru/20211026/kody-1756394032.html

иркутская область

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общество, иркутская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии