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В Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест
В Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 14.10.2021
В Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест
Власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест, сообщает в четверг облправительство. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:35
2021-10-14T17:35
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест, сообщает в четверг облправительство.Соответствующее постановление подписано в четверг, 14 октября."Согласно документу, деятельность организаций, учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности осуществляется в рамках соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и социальной дистанции. Также обязательным условием для работы этих учреждений станет наличие у всех работников и посетителей QR-кодов о полной вакцинации, либо справки, подтверждающей, что человек перенес COVID-19 не ранее 6 месяцев назад, либо же отрицательного результата ПЦР-исследования, которое проведено не ранее 72 часов назад", - говорится в сообщении.QR-коды или справки о перенесенном менее полугода назад коронавирусе должны будут предоставить и жители, записавшиеся на личные приемы.Кроме того, ограничено пребывание детей до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общественного питания и торговых центрах. Ограничено проведение корпоративов, банкетов, свадеб и иных праздничных мероприятий с численностью более 50 человек. В регионе приостановлены коллективные профилактические медицинские осмотры работающих белгородцев и диспансеризация.Власти отмечают, что поводом для усиления ограничений стал рост числа выявленных в регионе случаев COVID-19. За неделю заболеваемость увеличилась на 25%.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
17:35 14.10.2021
 
В Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест

В Белгородской области ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест, сообщает в четверг облправительство.
Соответствующее постановление подписано в четверг, 14 октября.
"Согласно документу, деятельность организаций, учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности осуществляется в рамках соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и социальной дистанции. Также обязательным условием для работы этих учреждений станет наличие у всех работников и посетителей QR-кодов о полной вакцинации, либо справки, подтверждающей, что человек перенес COVID-19 не ранее 6 месяцев назад, либо же отрицательного результата ПЦР-исследования, которое проведено не ранее 72 часов назад", - говорится в сообщении.
QR-коды или справки о перенесенном менее полугода назад коронавирусе должны будут предоставить и жители, записавшиеся на личные приемы.
Кроме того, ограничено пребывание детей до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общественного питания и торговых центрах. Ограничено проведение корпоративов, банкетов, свадеб и иных праздничных мероприятий с численностью более 50 человек. В регионе приостановлены коллективные профилактические медицинские осмотры работающих белгородцев и диспансеризация.
Власти отмечают, что поводом для усиления ограничений стал рост числа выявленных в регионе случаев COVID-19. За неделю заболеваемость увеличилась на 25%.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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