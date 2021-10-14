https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754612591.html

В Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест

В Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 14.10.2021

В Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест

Власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест, сообщает в четверг облправительство. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:35

2021-10-14T17:35

2021-10-14T17:35

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест, сообщает в четверг облправительство.Соответствующее постановление подписано в четверг, 14 октября."Согласно документу, деятельность организаций, учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности осуществляется в рамках соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и социальной дистанции. Также обязательным условием для работы этих учреждений станет наличие у всех работников и посетителей QR-кодов о полной вакцинации, либо справки, подтверждающей, что человек перенес COVID-19 не ранее 6 месяцев назад, либо же отрицательного результата ПЦР-исследования, которое проведено не ранее 72 часов назад", - говорится в сообщении.QR-коды или справки о перенесенном менее полугода назад коронавирусе должны будут предоставить и жители, записавшиеся на личные приемы.Кроме того, ограничено пребывание детей до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общественного питания и торговых центрах. Ограничено проведение корпоративов, банкетов, свадеб и иных праздничных мероприятий с численностью более 50 человек. В регионе приостановлены коллективные профилактические медицинские осмотры работающих белгородцев и диспансеризация.Власти отмечают, что поводом для усиления ограничений стал рост числа выявленных в регионе случаев COVID-19. За неделю заболеваемость увеличилась на 25%.

https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754504283.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество