https://ria.ru/20211021/kanikuly-1755633786.html

Минпросвещения рекомендовало регионам организовать каникулы с 30 октября

Минпросвещения рекомендовало регионам организовать каникулы с 30 октября - РИА Новости, 21.10.2021

Минпросвещения рекомендовало регионам организовать каникулы с 30 октября

Министерство просвещения РФ направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы с 30 октября по 7 ноября, когда в РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:14

2021-10-21T17:14

2021-10-21T17:22

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дети

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министерство просвещения РФ направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы с 30 октября по 7 ноября, когда в РФ объявлены нерабочие дни, сообщает пресс-служба ведомства."Министерство просвещения направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы в даты, обозначенные указом президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября", - говорится в сообщении.В случае крайней необходимости по решению учредителей школ Минпросвещения России полагает возможным организовать работу дежурных групп для начальной школы со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией."Во многих школах в эти дни проходят плановые каникулы, поэтому качество и полнота учебного процесса не пострадают. Там, где есть какие-то пересечения по датам, регионы должны использовать наши инструкции и следить за тем, чтобы школьникам впоследствии было обеспечено всё необходимое в части учебного плана", – приводит пресс-служба слова министра просвещения Сергея Кравцова.

https://ria.ru/20211021/maski-1755507223.html

https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755519855.html

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россия, общество, школа, дети, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии