Мусульман попросили не посещать массовые мероприятия в Курбан-байрам

Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф. Архивное фото

Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Мусульманам в регионах РФ рекомендовано не посещать массовые мероприятия во время празднования Курбан-байрама, говорится в заявлении Совета улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР), опубликованном на сайте организации.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2020 году Курбан-байрам начинается 31 июля.

В ДСМР отметили, что, как правило, верующие на Курбан-байрам совершают жертвоприношение – "забой животного ради довольства Аллаха, которое совершается в память о жертвоприношении нашего отца Ибрахима", праздничный намаз, посещают кладбища, приглашают домой гостей, угощают близких и раздают милостыню.

"В регионах с острой эпидемиологической обстановкой убедительно рекомендуется воздержаться от посещения массовых мероприятий с проведением праздничного намаза. Имамам - провести информационную работу с мусульманами, разъясняющую важность совершения нафиль-намаза и дополнительных молитв дома, а также организации угощений за праздничным столом в кругу семьи", - говорится в сообщении.

Москве же сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, поэтому праздничная молитва в столице пройдет только в помещениях мечетей и молельных домов "и иных объектах структурных подразделений муфтиятов с разрешением на религиозную деятельность".

Также в Совете улемов обратили внимание на порядок забоя скота (жертвоприношения).

"В связи с исключением провоза (прогона) живых жертвенных животных, их физическая купля-продажа и забой в городской черте, согласно действующему законодательству и решению мусульманских религиозных организаций, не допускается. Поскольку Курбан-байрам учит доброте и состраданию, для верующих очень важно, чтобы животное как можно меньше мучилось перед смертью", - пояснили в ДСМР.

Само заклание можно совершать в период "с момента завершения праздничной молитвы в День Заклания и до захода солнца в последний из дней ат-Ташрика". В противном случае жертвоприношение будет недействительным как Курбан и "будет иметь статус обычного дозволенного в пищу мяса".

Также в организации напомнили, что ислам предписывает есть жертвенное мясо не только самому, но и "дарить людям и раздавать в качестве милостыни".