https://ria.ru/20211012/kody-1754288581.html

В Смоленской области введут QR-коды для посещения общественных мест

В Смоленской области введут QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 12.10.2021

В Смоленской области введут QR-коды для посещения общественных мест

Власти Смоленской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 13 октября вводят QR-коды для посетителей ТЦ, а с 25 октября - для салонов красоты,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T21:41

2021-10-12T21:41

2021-10-12T22:15

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БРЯНСК, 12 окт – РИА Новости. Власти Смоленской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 13 октября вводят QR-коды для посетителей ТЦ, а с 25 октября - для салонов красоты, бань, фитнеса и общепита, следует из сообщения администрации региона."Важные изменения коснулись организации массовых мероприятий. В частности, их участникам необходимо наличие сертификата о вакцинации против COVID-19 (в электронном либо распечатанном виде), либо справки из медицинской организации о перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев", - говорится в сообщении.Отмечается, что это требование касается также доступа в театры и кинотеатры, выставочные залы, концертные залы и дома культуры. Уточняется, что дети до 18 лет допускаются на мероприятия при наличии справки об отсутствии коронавируса, анализ должен быть проведён не позднее чем за три календарных дня до даты предъявления.В постановлении указано, что с 13 октября требовать QR-коды начнут в торговых центрах, а с 25 октября это требование распространится на работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, организаций общественного питания (при количестве посадочных мест 50 и более). Исключение сделано лишь для детей до 18 лет.Временно запрещается работа фудкортов, а также организаций общепита с 23.00 до 6.00, кроме торговли на вынос и доставки. Временно приостанавливается массовый допуск граждан в здания и помещения органов исполнительной власти Смоленской области и областных государственных учреждений, государственные услуги в этих учреждениях будут осуществляться по предварительной записи или в электронном виде.По данным регионального штаба, по состоянию на вторник, на территории Смоленской области под медицинским наблюдением находится более 9 тысяч человек, из них в стационаре – 1574 человека. С момента начала пандемии на территории региона было зафиксировано 1803 случая с летальным исходом.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754211678.html

https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754218140.html

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смоленская область, россия, коронавирус covid-19, qr-код, общество