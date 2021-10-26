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В КЧР введут QR-коды для посещения общественных мест
В КЧР введут QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 26.10.2021
В КЧР введут QR-коды для посещения общественных мест
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов ввел в регионе ряд новых коронавирусных ограничений, в частности с 1 ноября в республике для посещения кинотеатров,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T21:11
2021-10-26T21:11
2021-10-26T21:12
распространение коронавируса
общество
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
коронавирус в россии
qr-код
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НАЛЬЧИК, 26 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов ввел в регионе ряд новых коронавирусных ограничений, в частности с 1 ноября в республике для посещения кинотеатров, организаций общепита и заселения в гостиницы потребуется QR-код."С 1 ноября 2021 года для посещения кинотеатров, организаций общепита или заселения в гостиницы потребуется предъявление документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов: сертификата о прививке от COVID-19, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета (портала) госуслуг, отрицательного ПЦР-теста при официальном медотводе от вакцинации", - написал Темрезов в Instagram.
https://ria.ru/20211026/lechenie-1756333723.html
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общество, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), коронавирус в россии, qr-код
21:11 26.10.2021 (обновлено: 21:12 26.10.2021)
В КЧР введут QR-коды для посещения общественных мест
Глава Карачаево-Черкесии Темрезов ввел QR-коды для посещения общественных мест с 1 ноября