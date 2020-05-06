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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T19:05
https://ria.ru/20200506/1571050809.html
В Курской области вводят масочный режим с 7 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

В Курской области вводят масочный режим с 7 мая

19:05 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Власти Курской области в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой обязали жителей региона носить маски в общественном транспорте и магазинах, сообщила администрация региона.
Отмечается, что новые требования вводятся в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и вступают в силу с 7 мая.
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"При посещении мест приобретения товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при совершении поездок в общественном транспорте и на такси граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, повязки, респираторы)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в тех же случаях рекомендовано использовать защитные гигиенические перчатки.
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За нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрены штрафы. Согласно статье 20.6.1 КоАП РФ для граждан штрафы составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
В Курской области 1129 заболевших коронавирусом, из них 179 выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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