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Религия и мировоззрение
2020-06-03T19:53
https://ria.ru/20200603/1572423705.html
Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы
https://cdn21.img.ria.ru/images/155520/94/1555209466_4:0:3645:2048_1036x0_80_0_0_993e59685d04037d6dcbbe626ed5f04d.jpg
РИА Новости

Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы

18:43 03.06.2020 (обновлено: 19:53 03.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкГорода России. Санкт-Петербург
Города России. Санкт-Петербург
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Частичное снятие ограничительных мер на посещение религиозных организаций обсуждалось в ходе совещания губернатора Александра Беглова с главным государственным санитарным врачом города Наталией Башкетовой и главами конфессий, представленных в Петербурге.
Беглов внес соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
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"Согласно документу, с 5 июня разрешается посещение храмов при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ряда условий. В частности, граждане должны использовать гигиенические маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. В храмах необходимо регулярно проводить дезинфекцию контактных поверхностей и проветривать помещения. Кроме того, необходима антисептическая обработка рук и использование оборудования по обеззараживанию воздуха", - говорится в сообщении.
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Также ограничено количество людей, которые могут одновременно находиться в храмах. Так, в помещениях площадью до 400 квадратных метров может находиться не более одного человека на 4 квадратных метра.
При этом петербуржцам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от посещения храмов.
Ранее сообщалось, что временный запрет на посещение религиозных организаций, за исключением служителей и персонала, был введен на основании предписаний главного государственного санитарного врача по Петербургу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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