В России начали применять тест-системы для выявления коронавируса

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Система Роспотребнадзора на сегодняшний день проводит исследования инфекционных заболеваний, используя две отечественные тест-системы, сообщила в понедельник на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день система Роспотребнадзора проводит исследования, используя две отечественные тест-системы, разработанные нашим Государственным научным центром "Вектор". Они сконструированы там, опробированы там. Они сегодня наработаны, созданы производственные мощности. Они направлены в 15 научно-исследовательских организаций в их испытательно-лабораторные центры РФ, где и проводятся исследования", - сказала она.
Попова добавила, что определена вся логистическая цепочка, проведены семинарские занятия со специалистами, которые эти испытания проводят.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.