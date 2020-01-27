В России начали применять тест-системы для выявления коронавируса

"На сегодняшний день система Роспотребнадзора проводит исследования, используя две отечественные тест-системы, разработанные нашим Государственным научным центром "Вектор". Они сконструированы там, опробированы там. Они сегодня наработаны, созданы производственные мощности. Они направлены в 15 научно-исследовательских организаций в их испытательно-лабораторные центры РФ, где и проводятся исследования", - сказала она.