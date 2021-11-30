https://ria.ru/20211130/bolnitsy-1761523328.html

Мурашко назвал число мест в больницах для плановых пациентов

Мурашко назвал число мест в больницах для плановых пациентов - РИА Новости, 30.11.2021

Мурашко назвал число мест в больницах для плановых пациентов

За последнюю неделю 24 тысяч коек вернули для оказания плановой помощи, 250 тысяч коек остаются для пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:41

2021-11-30T18:41

2021-11-30T18:41

распространение коронавируса

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За последнюю неделю 24 тысяч коек вернули для оказания плановой помощи, 250 тысяч коек остаются для пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Снижение числа активных случаев позволило нам в том числе и вернуть коечный фонд к оказанию плановой и экстренной помощи неинфекционным больным. Мы за последнюю неделю вернули 24 тысячи коек для оказания помощи больным другого профиля - это очень важный элемент в целом в оказании медицинской помощи", - рассказал Мурашко.Но, тем не менее, добавил министр, "сегодня 250 тысяч коек почти развернуты под инфекционных пациентов".

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