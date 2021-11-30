https://ria.ru/20211130/bolnitsy-1761523328.html
Мурашко назвал число мест в больницах для плановых пациентов
Мурашко назвал число мест в больницах для плановых пациентов - РИА Новости, 30.11.2021
Мурашко назвал число мест в больницах для плановых пациентов
За последнюю неделю 24 тысяч коек вернули для оказания плановой помощи, 250 тысяч коек остаются для пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:41
2021-11-30T18:41
2021-11-30T18:41
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569679047_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78346413f3a88cbbb98b08f170377a00.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За последнюю неделю 24 тысяч коек вернули для оказания плановой помощи, 250 тысяч коек остаются для пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Снижение числа активных случаев позволило нам в том числе и вернуть коечный фонд к оказанию плановой и экстренной помощи неинфекционным больным. Мы за последнюю неделю вернули 24 тысячи коек для оказания помощи больным другого профиля - это очень важный элемент в целом в оказании медицинской помощи", - рассказал Мурашко.Но, тем не менее, добавил министр, "сегодня 250 тысяч коек почти развернуты под инфекционных пациентов".
https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761474498.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569679047_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ec77dda41aea9e5fbb3d3ecafd8c5db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Мурашко назвал число мест в больницах для плановых пациентов
Глава Минздрава Мурашко: за неделю 24 тысячи коек вернули для оказания плановой помощи