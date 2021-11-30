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https://ria.ru/20211130/bolnitsy-1761523328.html
Мурашко назвал число мест в больницах для плановых пациентов
Мурашко назвал число мест в больницах для плановых пациентов - РИА Новости, 30.11.2021
Мурашко назвал число мест в больницах для плановых пациентов
За последнюю неделю 24 тысяч коек вернули для оказания плановой помощи, 250 тысяч коек остаются для пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:41
2021-11-30T18:41
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За последнюю неделю 24 тысяч коек вернули для оказания плановой помощи, 250 тысяч коек остаются для пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Снижение числа активных случаев позволило нам в том числе и вернуть коечный фонд к оказанию плановой и экстренной помощи неинфекционным больным. Мы за последнюю неделю вернули 24 тысячи коек для оказания помощи больным другого профиля - это очень важный элемент в целом в оказании медицинской помощи", - рассказал Мурашко.Но, тем не менее, добавил министр, "сегодня 250 тысяч коек почти развернуты под инфекционных пациентов".
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:41 30.11.2021
 
Мурашко назвал число мест в больницах для плановых пациентов

Глава Минздрава Мурашко: за неделю 24 тысячи коек вернули для оказания плановой помощи

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии в клинической больнице "РЖД-Медицина" имени Н. А. Семашко в Москве
Палата интенсивной терапии в клинической больнице РЖД-Медицина имени Н. А. Семашко в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За последнюю неделю 24 тысяч коек вернули для оказания плановой помощи, 250 тысяч коек остаются для пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Снижение числа активных случаев позволило нам в том числе и вернуть коечный фонд к оказанию плановой и экстренной помощи неинфекционным больным. Мы за последнюю неделю вернули 24 тысячи коек для оказания помощи больным другого профиля - это очень важный элемент в целом в оказании медицинской помощи", - рассказал Мурашко.
Но, тем не менее, добавил министр, "сегодня 250 тысяч коек почти развернуты под инфекционных пациентов".
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