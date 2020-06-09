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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T03:37
https://ria.ru/20200609/1572658221.html
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572624709_0:288:3085:2023_1036x0_80_0_0_e99fdb7ae5986c5b3a78484f96c95ed0.jpg
РИА Новости

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

03:36 09.06.2020 (обновлено: 03:37 09.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Россияне смогут выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета по борьбе с коронавирусом.
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
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Дата неизвестна

Точную дату открытия границ в Минтрансе пока не называют. В министерстве заявили, что в первую очередь необходимо наладить соблюдение санитарных мер на внутренних рейсах.
Как показали проверки, в большинстве случаев перевозчики и аэропорты соблюдают эпидемиологические указания, однако встречаются и нарушения, в частности, случаи скученности пассажиров при посадке на рейс.
"Многое будет зависеть от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян и которые являются точками туристической привлекательности", — сообщили в пресс-службе ведомства.
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Полеты за границу скоро разрешат всем, но это не точноНе за горами тот день, когда россияне смогут беспрепятственно выезжать за границу. Слухи о том, как скоро это случится, множатся. Однако власти пока не называют точные даты возобновления международного сообщения.

Перевозчики готовы

В авиакомпании S7 заявили, что готовы возобновить международные рейсы сразу после получения разрешений.
"Авиакомпания не останавливала полеты в период пандемии и уделяла особое внимание поддержанию летной годности воздушных судов, сохранению определенного уровня налета экипажей. Самолеты, которые временно не задействованы в расписании, находятся в состоянии Inflight Ready Condition и готовы взлететь в любой момент", — сообщили в пресс-службе компании

Закрытие границ

Российские границы полностью закрыли 27 марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
Это правило не распространялось на вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны самолетов для техобслуживания и транзитные полеты с посадкой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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