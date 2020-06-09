Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Россияне смогут выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета по борьбе с коронавирусом.
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
Дата неизвестна
Точную дату открытия границ в Минтрансе пока не называют. В министерстве заявили, что в первую очередь необходимо наладить соблюдение санитарных мер на внутренних рейсах.
Как показали проверки, в большинстве случаев перевозчики и аэропорты соблюдают эпидемиологические указания, однако встречаются и нарушения, в частности, случаи скученности пассажиров при посадке на рейс.
"Многое будет зависеть от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян и которые являются точками туристической привлекательности", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Перевозчики готовы
В авиакомпании S7 заявили, что готовы возобновить международные рейсы сразу после получения разрешений.
"Авиакомпания не останавливала полеты в период пандемии и уделяла особое внимание поддержанию летной годности воздушных судов, сохранению определенного уровня налета экипажей. Самолеты, которые временно не задействованы в расписании, находятся в состоянии Inflight Ready Condition и готовы взлететь в любой момент", — сообщили в пресс-службе компании
Закрытие границ
Российские границы полностью закрыли 27 марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
Это правило не распространялось на вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны самолетов для техобслуживания и транзитные полеты с посадкой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.