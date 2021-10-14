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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754614856.html
Жесткие меры не помогут привить от COVID-19 больше людей, заявили в ФМБА
Жесткие меры не помогут привить от COVID-19 больше людей, заявили в ФМБА - РИА Новости, 14.10.2021
Жесткие меры не помогут привить от COVID-19 больше людей, заявили в ФМБА
Жесткие меры не помогут привлечь большее количество людей к вакцинации от коронавируса, человек должен понимать, что он сам отвечает за свое здоровье, заявила... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:41
2021-10-14T17:41
распространение коронавируса
общество
татьяна яковлева
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Жесткие меры не помогут привлечь большее количество людей к вакцинации от коронавируса, человек должен понимать, что он сам отвечает за свое здоровье, заявила первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева.В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" - облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" - в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
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общество, татьяна яковлева, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:41 14.10.2021
 
Жесткие меры не помогут привить от COVID-19 больше людей, заявили в ФМБА

Замглавы ФМБА Яковлева: жесткими мерами наладить вакцинацию от COVID-19 не удастся

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗамглавы ФМБА Татьяна Яковлева
Замглавы ФМБА Татьяна Яковлева - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Жесткие меры не помогут привлечь большее количество людей к вакцинации от коронавируса, человек должен понимать, что он сам отвечает за свое здоровье, заявила первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева.
"Сколько бы вы жестких мер ни вводили, не поможет... Не государство, а человек должен отвечать за свое здоровье, мы никакими жесткими мерами не наладим ничего",- сказала Яковлева на сессии Евразийского женского форума.
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Вчера, 14:56Распространение коронавируса
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В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.
Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" - облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" - в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
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11 октября, 12:50Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоТатьяна ЯковлеваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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