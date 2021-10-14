https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754614856.html

Жесткие меры не помогут привить от COVID-19 больше людей, заявили в ФМБА

Жесткие меры не помогут привить от COVID-19 больше людей, заявили в ФМБА - РИА Новости, 14.10.2021

Жесткие меры не помогут привить от COVID-19 больше людей, заявили в ФМБА

Жесткие меры не помогут привлечь большее количество людей к вакцинации от коронавируса, человек должен понимать, что он сам отвечает за свое здоровье, заявила... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:41

2021-10-14T17:41

2021-10-14T17:41

распространение коронавируса

общество

татьяна яковлева

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Жесткие меры не помогут привлечь большее количество людей к вакцинации от коронавируса, человек должен понимать, что он сам отвечает за свое здоровье, заявила первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева.В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" - облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" - в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.

https://ria.ru/20211014/ogranicheniya-1754571635.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, татьяна яковлева, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19