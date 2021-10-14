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Жесткие меры не помогут привить от COVID-19 больше людей, заявили в ФМБА
Жесткие меры не помогут привить от COVID-19 больше людей, заявили в ФМБА - РИА Новости, 14.10.2021
Жесткие меры не помогут привить от COVID-19 больше людей, заявили в ФМБА
Жесткие меры не помогут привлечь большее количество людей к вакцинации от коронавируса, человек должен понимать, что он сам отвечает за свое здоровье, заявила... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:41
2021-10-14T17:41
2021-10-14T17:41
распространение коронавируса
общество
татьяна яковлева
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Жесткие меры не помогут привлечь большее количество людей к вакцинации от коронавируса, человек должен понимать, что он сам отвечает за свое здоровье, заявила первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева.В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" - облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" - в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
https://ria.ru/20211014/ogranicheniya-1754571635.html
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общество, татьяна яковлева, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Жесткие меры не помогут привить от COVID-19 больше людей, заявили в ФМБА
Замглавы ФМБА Яковлева: жесткими мерами наладить вакцинацию от COVID-19 не удастся