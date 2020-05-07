В Ленинградской области введут масочный режим в 29 населенных пунктах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Масочный режим введут с 10 мая в 29 населенных пунктах семи районов . Масочный режим введут с 10 мая в 29 населенных пунктах семи районов Ленинградской области в транспорте, магазинах и других закрытых общественных местах, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В 29 населенных пунктах Ленобласти с 10 мая введен масочный режим в транспорте, магазинах и других закрытых общественных местах. Перечень населённых пунктов определен в зависимости от количества заболевших коронавирусной инфекцией", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, этот режим распространяется на населенные пункты семи районов региона. В Бокситогорском районе - в Пикалево, Селиваново и Бокситогорске, в Выборгском районе - в Выборге, Гончарово, Первомайском, Рощино, во Всеволожском районе - во Всеволожске, Кудрово, Мурино, Новом Девяткино и в других.

Также в постановлении упоминаются населенные пункты в Гатчинском районе - Гатчина, Тайцы, Никольское, Сиверское, Коммунар, Новый Свет. В Ломоносовском районе масочный режим будет действовать в поселке Новоселье, в Приозерском районе - в Приозерске и Сосново, в Тосненском районе - в Тосно, Никольском и Ульяновке.

В Ленинградской области всего зарегистрировано 1263 заболевших коронавирусной инфекцией, три человека скончались, выздоровели 330 человек.