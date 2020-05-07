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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T21:08
https://ria.ru/20200507/1571125777.html
В Ленинградской области введут масочный режим в 29 населенных пунктах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7ee02e865a28f301f21c63e30ece8c83.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области введут масочный режим в 29 населенных пунктах

21:08 07.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
Сотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Масочный режим введут с 10 мая в 29 населенных пунктах семи районов Ленинградской области в транспорте, магазинах и других закрытых общественных местах, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В 29 населенных пунктах Ленобласти с 10 мая введен масочный режим в транспорте, магазинах и других закрытых общественных местах. Перечень населённых пунктов определен в зависимости от количества заболевших коронавирусной инфекцией", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, этот режим распространяется на населенные пункты семи районов региона. В Бокситогорском районе - в Пикалево, Селиваново и Бокситогорске, в Выборгском районе - в Выборге, Гончарово, Первомайском, Рощино, во Всеволожском районе - во Всеволожске, Кудрово, Мурино, Новом Девяткино и в других.
Также в постановлении упоминаются населенные пункты в Гатчинском районе - Гатчина, Тайцы, Никольское, Сиверское, Коммунар, Новый Свет. В Ломоносовском районе масочный режим будет действовать в поселке Новоселье, в Приозерском районе - в Приозерске и Сосново, в Тосненском районе - в Тосно, Никольском и Ульяновке.
В Ленинградской области всего зарегистрировано 1263 заболевших коронавирусной инфекцией, три человека скончались, выздоровели 330 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ленинградская областьОбщество
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