https://ria.ru/20211110/qr-kod-1758340982.html

В Красноярском крае расширят систему QR-кодов

В Красноярском крае расширят систему QR-кодов - РИА Новости, 10.11.2021

В Красноярском крае расширят систему QR-кодов

Власти Красноярского края расширили ограничительные меры, и с 15 ноября без QR-кодов или ПЦР-тестов нельзя будет попасть в библиотеки, парикмахерские, музеи,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T09:57

2021-11-10T09:57

2021-11-10T09:57

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КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Власти Красноярского края расширили ограничительные меры, и с 15 ноября без QR-кодов или ПЦР-тестов нельзя будет попасть в библиотеки, парикмахерские, музеи, отели, спа-салоны и другие объекты индустрии красоты, сообщает пресс-служба губернатора региона.Система предъявления QR-кодов в Красноярском крае действует с 30 октября. Ограничения действуют на вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей."Согласно изменениям, с 15 ноября будет расширена система предоставления QR-кодов. Теперь без сертификата о прививке или справки о перенесенной болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, спа-салоны (за исключением учреждений медицины). С 15 ноября без QR-кодов о прививке или справок о перенесенной болезни нельзя будет посещать выставки и конгрессные мероприятия", - говорится в сообщении.Помимо этого, будет необходимо предоставлять вышеперечисленные документы при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги.В пресс-службе отмечают, что аналогичные ограничения будут действовать при входе в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом. На все перечисленные объекты спорта также накладываются уже существующие дополнительные ограничения – индивидуальные и групповые занятия должны проходить в группах не более 20 человек, в целом загрузка объектов не должна превышать 50% от общей пропускной способности. Указанные ограничения не распространяются на спортсменов, тренеров и иных специалистов, участвующих в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях."Также с 15 ноября вводится режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет. Покидать место жительства граждане могут только в случаях особой необходимости, которые определены 73-м указом губернатора (например, следование к месту работы, вынос отходов, выгул домашних животных, посещение родственников и иные экстренные случаи)", - сообщает пресс-служба.Работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель рекомендовано перевести на дистанционную работу для проведения вакцинации и формирования их иммунитета. До 13 ноября правительством края будет утвержден список хронических заболеваний, которые являются основанием для перевода этих сотрудников на дистанционную работу.Работодателям также рекомендовано допускать к работе сотрудников при наличии у них сведений о проведении полного курса вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-2019 с соблюдением требований действующего законодательства.

https://ria.ru/20211109/qr-kod-1758255264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, красноярский край, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии