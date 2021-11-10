Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211110/qr-kod-1758340982.html
В Красноярском крае расширят систему QR-кодов
В Красноярском крае расширят систему QR-кодов - РИА Новости, 10.11.2021
В Красноярском крае расширят систему QR-кодов
Власти Красноярского края расширили ограничительные меры, и с 15 ноября без QR-кодов или ПЦР-тестов нельзя будет попасть в библиотеки, парикмахерские, музеи,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T09:57
2021-11-10T09:57
распространение коронавируса
общество
красноярский край
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961994_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_8efde65fa9b6f0e901f6736ee2cc571a.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Власти Красноярского края расширили ограничительные меры, и с 15 ноября без QR-кодов или ПЦР-тестов нельзя будет попасть в библиотеки, парикмахерские, музеи, отели, спа-салоны и другие объекты индустрии красоты, сообщает пресс-служба губернатора региона.Система предъявления QR-кодов в Красноярском крае действует с 30 октября. Ограничения действуют на вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей."Согласно изменениям, с 15 ноября будет расширена система предоставления QR-кодов. Теперь без сертификата о прививке или справки о перенесенной болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, спа-салоны (за исключением учреждений медицины). С 15 ноября без QR-кодов о прививке или справок о перенесенной болезни нельзя будет посещать выставки и конгрессные мероприятия", - говорится в сообщении.Помимо этого, будет необходимо предоставлять вышеперечисленные документы при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги.В пресс-службе отмечают, что аналогичные ограничения будут действовать при входе в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом. На все перечисленные объекты спорта также накладываются уже существующие дополнительные ограничения – индивидуальные и групповые занятия должны проходить в группах не более 20 человек, в целом загрузка объектов не должна превышать 50% от общей пропускной способности. Указанные ограничения не распространяются на спортсменов, тренеров и иных специалистов, участвующих в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях."Также с 15 ноября вводится режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет. Покидать место жительства граждане могут только в случаях особой необходимости, которые определены 73-м указом губернатора (например, следование к месту работы, вынос отходов, выгул домашних животных, посещение родственников и иные экстренные случаи)", - сообщает пресс-служба.Работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель рекомендовано перевести на дистанционную работу для проведения вакцинации и формирования их иммунитета. До 13 ноября правительством края будет утвержден список хронических заболеваний, которые являются основанием для перевода этих сотрудников на дистанционную работу.Работодателям также рекомендовано допускать к работе сотрудников при наличии у них сведений о проведении полного курса вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-2019 с соблюдением требований действующего законодательства.
https://ria.ru/20211109/qr-kod-1758255264.html
https://ria.ru/20211109/qr-kod-1758224141.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961994_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_994fac09d896920c2f6b6cca4dfaffca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, красноярский край, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:57 10.11.2021
 
В Красноярском крае расширят систему QR-кодов

В Красноярском крае введут QR-коды для посещения общепита и салонов красоты с 15 ноября

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Власти Красноярского края расширили ограничительные меры, и с 15 ноября без QR-кодов или ПЦР-тестов нельзя будет попасть в библиотеки, парикмахерские, музеи, отели, спа-салоны и другие объекты индустрии красоты, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Система предъявления QR-кодов в Красноярском крае действует с 30 октября. Ограничения действуют на вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
Посмотреть
"Согласно изменениям, с 15 ноября будет расширена система предоставления QR-кодов. Теперь без сертификата о прививке или справки о перенесенной болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, спа-салоны (за исключением учреждений медицины). С 15 ноября без QR-кодов о прививке или справок о перенесенной болезни нельзя будет посещать выставки и конгрессные мероприятия", - говорится в сообщении.
Помимо этого, будет необходимо предоставлять вышеперечисленные документы при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги.
В пресс-службе отмечают, что аналогичные ограничения будут действовать при входе в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом. На все перечисленные объекты спорта также накладываются уже существующие дополнительные ограничения – индивидуальные и групповые занятия должны проходить в группах не более 20 человек, в целом загрузка объектов не должна превышать 50% от общей пропускной способности. Указанные ограничения не распространяются на спортсменов, тренеров и иных специалистов, участвующих в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях.
Проверка наличия QR-кодов - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 16:13Распространение коронавируса
В Минобрнауки ответили на вопрос о возможном введении QR-кодов в вузах
"Также с 15 ноября вводится режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет. Покидать место жительства граждане могут только в случаях особой необходимости, которые определены 73-м указом губернатора (например, следование к месту работы, вынос отходов, выгул домашних животных, посещение родственников и иные экстренные случаи)", - сообщает пресс-служба.
Работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель рекомендовано перевести на дистанционную работу для проведения вакцинации и формирования их иммунитета. До 13 ноября правительством края будет утвержден список хронических заболеваний, которые являются основанием для перевода этих сотрудников на дистанционную работу.
Работодателям также рекомендовано допускать к работе сотрудников при наличии у них сведений о проведении полного курса вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-2019 с соблюдением требований действующего законодательства.
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 13:52Распространение коронавируса
Глава "Аэрофлота" выступил за проверку QR-кодов при посадке в самолет
 
Распространение коронавирусаОбществоКрасноярский крайКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручниками
12:04Эксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры
12:03В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили 0:23
12:02В "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и Яценюком
12:02В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов
12:01Опубликовано видео задержания украинского шпиона в Крыму
11:57Ректора "Шанинки" поместили в московское СИЗО
11:56В Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19
11:54Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550
11:50В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантам
11:50В России за сутки выписали 34 565 человек после COVID-19
11:50Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии
11:48Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:47В России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19
11:47Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание суда
11:47В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за сутки
11:43Источник сообщил о задержании за госизмену экс-мэра Симеиза Ломенко
11:41Главой МИД Японии назначили экс-министра обороны Хаяси
11:39Варшава предупредила Минск о возможности полного закрытия границы
11:39Москвичам рассказали о погоде в выходные
Лента новостейМолния
В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручникамиЭксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку СаакашвилиВ "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и ЯценюкомВ Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасовОпубликовано видео задержания украинского шпиона в КрымуРектора "Шанинки" поместили в московское СИЗОВ Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550 В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантамВ России за сутки выписали 34 565 человек после COVID-19Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в КалмыкииНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в МосквеВ России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание судаВ России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за суткиИсточник сообщил о задержании за госизмену экс-мэра Симеиза ЛоменкоГлавой МИД Японии назначили экс-министра обороны ХаясиВаршава предупредила Минск о возможности полного закрытия границыМосквичам рассказали о погоде в выходные