https://ria.ru/20211020/smertnost-1755370446.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 20.10.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:25

2021-10-20T12:25

2021-10-20T12:25

распространение коронавируса

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здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Так, за минувшие сутки зарегистрировали 1028 смертей. В Москве скончались 76 пациентов с COVID-19, Санкт-Петербурге — 62, Нижегородской области — 40.Предыдущий максимум выявили накануне — 1015. Всего за пандемию скончались 226 353 человека.Число зафиксированных в России новых случаев COVID-19 составило 34 073. В мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии более 241 миллиона людей заразились SARS-CoV-2, почти пять миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах не прививалось.

https://ria.ru/20211019/golikova-1755203482.html

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общество, сша, университет джонса хопкинса, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии