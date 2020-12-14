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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201214/muzei-1589147830.html
Музеи Подмосковья возобновляют работу в оффлайн-режиме
Музеи Подмосковья возобновляют работу в оффлайн-режиме
Двери музеев Московской области открыты для посещения после двух месяцев запрета, сообщила журналистам министр культуры Подмосковья Елена Харламова. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:03
2020-12-14T16:03
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Двери музеев Московской области открыты для посещения после двух месяцев запрета, сообщила журналистам министр культуры Подмосковья Елена Харламова.В октябре, губернатор Московской области Андрей Воробьев закрыл для посещения музеи региона в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом в регионе.Она добавила, что музеи переходят на режим работы "по сеансам", а продажа билетов будет производиться на сайтах учреждений.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Музеи Подмосковья возобновляют работу в оффлайн-режиме

16:03 14.12.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиДень открытых дверей в 12 музеях Подмосковья пройдет 3 октября
День открытых дверей в 12 музеях Подмосковья пройдет 3 октября - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Двери музеев Московской области открыты для посещения после двух месяцев запрета, сообщила журналистам министр культуры Подмосковья Елена Харламова.
В октябре, губернатор Московской области Андрей Воробьев закрыл для посещения музеи региона в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом в регионе.
"В воскресенье у нас истек срок ограничений, который действовал на посещение музеев в Московской области. С сегодняшнего дня работаем в оффлайн-режиме и открываем двери, чтобы жители и гости региона смогли посетить наши экспозиции", - сказала Харламова.
Она добавила, что музеи переходят на режим работы "по сеансам", а продажа билетов будет производиться на сайтах учреждений.
Государственный музей-усадьба Архангельское - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
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В Подмосковье вновь открыли для посещений музей-усадьбу "Архангельское"
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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