https://ria.ru/20201214/muzei-1589147830.html
Музеи Подмосковья возобновляют работу в оффлайн-режиме
Музеи Подмосковья возобновляют работу в оффлайн-режиме
Двери музеев Московской области открыты для посещения после двух месяцев запрета, сообщила журналистам министр культуры Подмосковья Елена Харламова. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:03
2020-12-14T16:03
2020-12-14T16:03
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Двери музеев Московской области открыты для посещения после двух месяцев запрета, сообщила журналистам министр культуры Подмосковья Елена Харламова.В октябре, губернатор Московской области Андрей Воробьев закрыл для посещения музеи региона в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом в регионе.Она добавила, что музеи переходят на режим работы "по сеансам", а продажа билетов будет производиться на сайтах учреждений.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)