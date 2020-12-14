https://ria.ru/20201214/muzei-1589147830.html

Музеи Подмосковья возобновляют работу в оффлайн-режиме

Музеи Подмосковья возобновляют работу в оффлайн-режиме

Двери музеев Московской области открыты для посещения после двух месяцев запрета, сообщила журналистам министр культуры Подмосковья Елена Харламова. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:03

2020-12-14T16:03

2020-12-14T16:03

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Двери музеев Московской области открыты для посещения после двух месяцев запрета, сообщила журналистам министр культуры Подмосковья Елена Харламова.В октябре, губернатор Московской области Андрей Воробьев закрыл для посещения музеи региона в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом в регионе.Она добавила, что музеи переходят на режим работы "по сеансам", а продажа билетов будет производиться на сайтах учреждений.

https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573090009.html

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)