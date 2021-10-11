https://ria.ru/20211011/qr-kody-1754103955.html

В Мордовии вводят QR-коды для посещения общепита и спортивных мероприятий

В Мордовии вводят QR-коды для посещения общепита и спортивных мероприятий - РИА Новости, 11.10.2021

В Мордовии вводят QR-коды для посещения общепита и спортивных мероприятий

Глава Мордовии Артем Здунов подписал указ о введении QR-кодов для посещения культурных мероприятий и общепита из-за роста числа заболевших коронавирусом,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T21:19

2021-10-11T21:19

2021-10-11T21:20

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов подписал указ о введении QR-кодов для посещения культурных мероприятий и общепита из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщается на сайте главы республики.Соответствующие изменения о введении QR-кодов при посещении общественных мест внесены в указ главы Мордовии в понедельник.Согласно документу, с 15 октября посещать рестораны, кафе, столовые, салоны красоты, парикмахерские, солярии, бани, сауны, бассейны, спортивные и тренажерные залы, фитнес-центры, крытые ледовые катки, стадионы, театры, кинотеатры, концертные и выставочные мероприятия можно только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию, с момента которой прошло не более 12 месяцев, либо QR-кода, подтверждающего, что гражданин перенес COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев, либо сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции, подтверждающего, что с даты вакцинации от COVID-19 прошло не более 12 месяцев.Отмечается, что QR-код предъявляется на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета или другого подобного устройства.

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753448098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика мордовия, коронавирусы, артем здунов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код