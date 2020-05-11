Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.

"С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная", — сказал Путин.

По его словам, принятые меры позволяют перейти к поэтапному смягчению ограничений. Окончательное решение остается за регионами.

Путин призвал не снимать ограничения под кальку. Он пояснил, что выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет, надо сохранять все санитарные требования. Все массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

Режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.