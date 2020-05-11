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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T18:16
https://ria.ru/20200511/1571281346.html
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571232194_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_114a3f843a31f257e48ccef86e9b4902.jpg
РИА Новости

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

16:20 11.05.2020 (обновлено: 18:16 11.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
"С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная", — сказал Путин.
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По его словам, принятые меры позволяют перейти к поэтапному смягчению ограничений. Окончательное решение остается за регионами.
Путин призвал не снимать ограничения под кальку. Он пояснил, что выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет, надо сохранять все санитарные требования. Все массовые мероприятия по-прежнему запрещены.
Режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир Путин
Популярные комментарии
Это была воля народа... все же ныли в интернете, что вирус не страшен и надо идти работать, идите ребята, через неделю посмотрим что будет
11 мая, 16:25
АГАлександр Гоооог
39236616141
Сейчас все начнуть недовольства лить , что раньше времени карантин завершил
11 мая, 16:24
АГАлександр Гоооог
25247115131
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