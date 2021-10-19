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QR-кодов для борьбы с коронавирусом недостаточно, заявила Попова
QR-кодов для борьбы с коронавирусом недостаточно, заявила Попова - РИА Новости, 19.10.2021
QR-кодов для борьбы с коронавирусом недостаточно, заявила Попова
Введения QR-кодов в регионах сегодня недостаточно для борьбы с пандемией коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник на президиуме... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:30
2021-10-19T14:30
2021-10-19T14:30
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Введения QR-кодов в регионах сегодня недостаточно для борьбы с пандемией коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Принимаемые сегодня меры, а вот, к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию, недостаточны. Развитие эпидситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер, гораздо более быстрого реагирования на эпидситуацию и приниятия необходимых мер", - сказала Попова.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
QR-кодов для борьбы с коронавирусом недостаточно, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что для борьбы с COVID-19 недостаточно QR-кодов