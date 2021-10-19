https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755209741.html

QR-кодов для борьбы с коронавирусом недостаточно, заявила Попова

QR-кодов для борьбы с коронавирусом недостаточно, заявила Попова - РИА Новости, 19.10.2021

QR-кодов для борьбы с коронавирусом недостаточно, заявила Попова

Введения QR-кодов в регионах сегодня недостаточно для борьбы с пандемией коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник на президиуме... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:30

2021-10-19T14:30

2021-10-19T14:30

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Введения QR-кодов в регионах сегодня недостаточно для борьбы с пандемией коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Принимаемые сегодня меры, а вот, к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию, недостаточны. Развитие эпидситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер, гораздо более быстрого реагирования на эпидситуацию и приниятия необходимых мер", - сказала Попова.

https://ria.ru/20211018/kody-1755116729.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии