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Мурманская область вводит QR-коды для посещения ряда объектов

Мурманская область вводит QR-коды для посещения ряда объектов - РИА Новости, 25.10.2021

Мурманская область вводит QR-коды для посещения ряда объектов

Власти Мурманской области приняли решение ввести с 30 октября QR-коды для посещения учреждений культуры, кафе и ресторанов. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T08:24

2021-10-25T08:24

2021-10-25T10:30

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МУРМАНСК, 25 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение ввести с 30 октября QR-коды для посещения учреждений культуры, кафе и ресторанов."Продлевать нерабочие дни мы не будем… Пока никаких оснований вводить локдаун у нас нет, мы не будем закрывать общепит, учреждения культуры. Но для того, чтобы обеспечить безопасность, посещать общепит, учреждения культуры можно будет только с QR-кодом или свежим ПЦР-тестом", - сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.Он уточнил, что с 30 октября QR-код понадобится для посещения театров, кинотеатров, океанариума, филармонии, ДК, музеев, библиотек, предприятий общепита, а также спортивных объектов. Также, по данным оперштаба, код будет необходимо предъявить в фитнес-клубах и в спортивных объектах, расположенных в закрытых помещениях.Ранее в Мурманской области были введены ограничения – непривитые жители старше 65 лет с 30 октября должны соблюдать самоизоляцию. Также QR-коды были введены для посещения спортивных соревнований, заселения в гостиницы.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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