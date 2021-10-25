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Мурманская область вводит QR-коды для посещения ряда объектов
Мурманская область вводит QR-коды для посещения ряда объектов - РИА Новости, 25.10.2021
Мурманская область вводит QR-коды для посещения ряда объектов
Власти Мурманской области приняли решение ввести с 30 октября QR-коды для посещения учреждений культуры, кафе и ресторанов. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T08:24
2021-10-25T08:24
2021-10-25T10:30
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МУРМАНСК, 25 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение ввести с 30 октября QR-коды для посещения учреждений культуры, кафе и ресторанов."Продлевать нерабочие дни мы не будем… Пока никаких оснований вводить локдаун у нас нет, мы не будем закрывать общепит, учреждения культуры. Но для того, чтобы обеспечить безопасность, посещать общепит, учреждения культуры можно будет только с QR-кодом или свежим ПЦР-тестом", - сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.Он уточнил, что с 30 октября QR-код понадобится для посещения театров, кинотеатров, океанариума, филармонии, ДК, музеев, библиотек, предприятий общепита, а также спортивных объектов. Также, по данным оперштаба, код будет необходимо предъявить в фитнес-клубах и в спортивных объектах, расположенных в закрытых помещениях.Ранее в Мурманской области были введены ограничения – непривитые жители старше 65 лет с 30 октября должны соблюдать самоизоляцию. Также QR-коды были введены для посещения спортивных соревнований, заселения в гостиницы.
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РИА Новости
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08:24 25.10.2021 (обновлено: 10:30 25.10.2021)
Мурманская область вводит QR-коды для посещения ряда объектов
QR-коды вводят в Мурманской области для посещения учреждений культуры и общепита