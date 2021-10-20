12:48 20.10.2021 (обновлено: 15:04 20.10.2021)
Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам, заявил Песков
Песков: Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сегодня Владимир Путин примет решение по новым мерам борьбы с COVID-19, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"От главы государства методологических инструкций ожидать не нужно, ибо <...> разъяснения должен давать <...> штаб, правительство, кабинет министров. Президент, как вы знаете, принимает рамочные, концептуальные решения", — сказал он журналистам.
Реализацией займутся профильные ведомства, добавил представитель Кремля.
Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. А для регионов она считает необходимым предусмотреть такую возможность уже с ближайшей субботы. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в среду по результатам заседания правительства с участием Путина.
В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше.
Вчера московские власти объявили о новых ограничениях: невакцинированные пожилые люди на три месяца уходят на самоизоляцию, работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% непривитых сотрудников, до 1 января нужно вакцинировать не менее 80% работников сферы услуг.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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