https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755376523.html

Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам, заявил Песков

Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам, заявил Песков - РИА Новости, 20.10.2021

Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам, заявил Песков

Сегодня Владимир Путин примет решение по новым мерам борьбы с COVID-19, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:48

2021-10-20T12:48

2021-10-20T15:04

распространение коронавируса

общество

владимир путин

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755226956_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_96c9268cb7024061b23dc0e6e8d59973.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сегодня Владимир Путин примет решение по новым мерам борьбы с COVID-19, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Реализацией займутся профильные ведомства, добавил представитель Кремля.Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. А для регионов она считает необходимым предусмотреть такую возможность уже с ближайшей субботы. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в среду по результатам заседания правительства с участием Путина.В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше.Вчера московские власти объявили о новых ограничениях: невакцинированные пожилые люди на три месяца уходят на самоизоляцию, работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% непривитых сотрудников, до 1 января нужно вакцинировать не менее 80% работников сферы услуг.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дмитрий песков, татьяна голикова, россия