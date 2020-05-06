В Воронежской области масочный режим введут с 12 мая

ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Власти Власти Воронежской области вводят с 12 мая в регионе масочный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией , сообщает в среду областное правительство.

Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавирусной инфекции в области ввели с 31 марта. Затем ограничительные меры продлевали несколько раз. В среду стало известно о введении в регионе масочного режима, однако точная дата не называлась.

"Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая. Средства индивидуальной защиты нужно будет носить: в общественном транспорте и такси; в аптеках и объектах розничной торговли; при посещении организаций, оказывающих услуги населению; при посещении органов власти; на вокзалах и в аэропорту; при посещении объектов, используемых юрлицами и ИП, чья деятельность разрешена при режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Нарушителей масочного режима будут привлекать по статье 20.6.1 КоАП - "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Санкция данной статьи предусматривает для граждан штраф от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

По данным на утро 6 мая в Воронежской области коронавирус подтвержден у 697 человек. Умерли 12 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 158 человек.