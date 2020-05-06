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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:22
https://ria.ru/20200506/1571048329.html
В Воронежской области масочный режим введут с 12 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1036x0_80_0_0_cda03d00e7aac44220128cfcd96564f8.jpg
РИА Новости

В Воронежской области масочный режим введут с 12 мая

18:22 06.05.2020
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВоронеж
Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Власти Воронежской области вводят с 12 мая в регионе масочный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду областное правительство.
Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавирусной инфекции в области ввели с 31 марта. Затем ограничительные меры продлевали несколько раз. В среду стало известно о введении в регионе масочного режима, однако точная дата не называлась.
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"Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая. Средства индивидуальной защиты нужно будет носить: в общественном транспорте и такси; в аптеках и объектах розничной торговли; при посещении организаций, оказывающих услуги населению; при посещении органов власти; на вокзалах и в аэропорту; при посещении объектов, используемых юрлицами и ИП, чья деятельность разрешена при режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Нарушителей масочного режима будут привлекать по статье 20.6.1 КоАП - "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Санкция данной статьи предусматривает для граждан штраф от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.
По данным на утро 6 мая в Воронежской области коронавирус подтвержден у 697 человек. Умерли 12 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 158 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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