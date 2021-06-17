https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737455948.html

Собянин назвал решение об обязательной вакцинации сотрудников сложным

Собянин назвал решение об обязательной вакцинации сотрудников сложным - РИА Новости, 17.06.2021

Собянин назвал решение об обязательной вакцинации сотрудников сложным

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сложным решение об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников ряда предприятий. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:12

2021-06-17T18:12

2021-06-17T18:41

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сложным решение об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников ряда предприятий."Мы приняли решение, принял решение главный врач Роспотребнадзора по эпидпоказаниям (провести) обязательную вакцинацию ряда групп работающих граждан, работающих в торговле, услугах, бытовых услугах, образовании, здравоохранении, органах государственной власти регионального и местного самоуправления и ряде других. Решение сложное, непростое, но оно продиктовано необходимостью и такой серьезной ситуацией, которую мы наблюдаем", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Сергей Собянин также рассказал, что встречался с представителями бизнеса и они пообещали, что будут защищать посетителей ресторанов, "активно подвигая" их к вакцинации от коронавируса."Я сегодня встречался с представителями ресторанного бизнеса, общепита. Мы договорились, что вместе будем активно подвигать людей к тому, чтобы они активно вакцинировались, защищали себя, своих посетителей, свое здоровье и свои семьи", — рассказал Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20210616/shtraf-1737263612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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