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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737455948.html
Собянин назвал решение об обязательной вакцинации сотрудников сложным
Собянин назвал решение об обязательной вакцинации сотрудников сложным - РИА Новости, 17.06.2021
Собянин назвал решение об обязательной вакцинации сотрудников сложным
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сложным решение об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников ряда предприятий. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:12
2021-06-17T18:41
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сложным решение об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников ряда предприятий."Мы приняли решение, принял решение главный врач Роспотребнадзора по эпидпоказаниям (провести) обязательную вакцинацию ряда групп работающих граждан, работающих в торговле, услугах, бытовых услугах, образовании, здравоохранении, органах государственной власти регионального и местного самоуправления и ряде других. Решение сложное, непростое, но оно продиктовано необходимостью и такой серьезной ситуацией, которую мы наблюдаем", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Сергей Собянин также рассказал, что встречался с представителями бизнеса и они пообещали, что будут защищать посетителей ресторанов, "активно подвигая" их к вакцинации от коронавируса."Я сегодня встречался с представителями ресторанного бизнеса, общепита. Мы договорились, что вместе будем активно подвигать людей к тому, чтобы они активно вакцинировались, защищали себя, своих посетителей, свое здоровье и свои семьи", — рассказал Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Собянин назвал решение об обязательной вакцинации сотрудников сложным
18:12 17.06.2021 (обновлено: 18:41 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖенщина вакцинируется от COVID-19
Женщина вакцинируется от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Собянин назвал решение об обязательной вакцинации сотрудников некоторых предприятий сложным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сложным решение об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников ряда предприятий.
"Мы приняли решение, принял решение главный врач Роспотребнадзора по эпидпоказаниям (провести) обязательную вакцинацию ряда групп работающих граждан, работающих в торговле, услугах, бытовых услугах, образовании, здравоохранении, органах государственной власти регионального и местного самоуправления и ряде других. Решение сложное, непростое, но оно продиктовано необходимостью и такой серьезной ситуацией, которую мы наблюдаем", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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Сергей Собянин также рассказал, что встречался с представителями бизнеса и они пообещали, что будут защищать посетителей ресторанов, "активно подвигая" их к вакцинации от коронавируса.
"Я сегодня встречался с представителями ресторанного бизнеса, общепита. Мы договорились, что вместе будем активно подвигать людей к тому, чтобы они активно вакцинировались, защищали себя, своих посетителей, свое здоровье и свои семьи", — рассказал Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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