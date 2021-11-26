https://ria.ru/20211126/voz-1760978529.html
ВОЗ назвала новый штамм COVID-19 из ЮАР греческой буквой Омикрон
ВОЗ назвала новый штамм COVID-19 из ЮАР греческой буквой Омикрон - РИА Новости, 26.11.2021
ВОЗ назвала новый штамм COVID-19 из ЮАР греческой буквой Омикрон
Новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность, его назвали греческой буквой Омикрон, говорится в... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T21:01
2021-11-26T21:01
2021-11-26T21:18
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ЖЕНЕВА, 26 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность, его назвали греческой буквой Омикрон, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения."Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.По оценкам Технической консультативной группы, новый вариант Omicron имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство."Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вариантами, вызывающими озабоченность. Количество заражений данным штаммом увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки", - отмечается в заявлении.Согласно терминологии ВОЗ, варианты вируса, вызывающие озабоченность, характеризуются увеличением скорости передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни. Кроме того, такие варианты могут способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и терапевтических препаратов.
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в мире, воз, ботсвана, юар, здоровье - общество, коронавирус covid-19
21:01 26.11.2021 (обновлено: 21:18 26.11.2021)
ВОЗ назвала новый штамм COVID-19 из ЮАР греческой буквой Омикрон
ВОЗ назвала новый штамм COVID-19 В.1.1.529 из ЮАР греческой буквой Омикрон
ЖЕНЕВА, 26 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность, его назвали греческой буквой Омикрон, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.
"Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ
, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.
По оценкам Технической консультативной группы, новый вариант Omicron имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.
"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вариантами, вызывающими озабоченность. Количество заражений данным штаммом увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки", - отмечается в заявлении.
Согласно терминологии ВОЗ, варианты вируса, вызывающие озабоченность, характеризуются увеличением скорости передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни. Кроме того, такие варианты могут способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и терапевтических препаратов.