https://ria.ru/20211126/voz-1760978529.html

ВОЗ назвала новый штамм COVID-19 из ЮАР греческой буквой Омикрон

ВОЗ назвала новый штамм COVID-19 из ЮАР греческой буквой Омикрон - РИА Новости, 26.11.2021

ВОЗ назвала новый штамм COVID-19 из ЮАР греческой буквой Омикрон

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность, его назвали греческой буквой Омикрон, говорится в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T21:01

2021-11-26T21:01

2021-11-26T21:18

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ЖЕНЕВА, 26 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность, его назвали греческой буквой Омикрон, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения."Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.По оценкам Технической консультативной группы, новый вариант Omicron имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство."Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вариантами, вызывающими озабоченность. Количество заражений данным штаммом увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки", - отмечается в заявлении.Согласно терминологии ВОЗ, варианты вируса, вызывающие озабоченность, характеризуются увеличением скорости передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни. Кроме того, такие варианты могут способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и терапевтических препаратов.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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в мире, воз, ботсвана, юар, здоровье - общество, коронавирус covid-19