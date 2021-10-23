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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211023/peterburg-1755977014.html
В Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 23.10.2021
В Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса
Власти Петербурга ужесточили ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, эти меры будут действовать с 30 октября по 7 ноября... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T21:34
2021-10-23T23:57
распространение коронавируса
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Власти Петербурга ужесточили ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, эти меры будут действовать с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.Новые правила будут действовать следующим образом:Ранее Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю ноября, разрешив регионам с трудной эпидемической обстановкой ввести такую меру раньше.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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санкт-петербург
21:34 23.10.2021 (обновлено: 23:57 23.10.2021)
 
В Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Петербурге с 30 октября по 7 ноября приостановят работу общепита и розничной торговли

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на реку Охта и пожарную каланчу в Санкт-Петербурге
Вид на реку Охта и пожарную каланчу в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Власти Петербурга ужесточили ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, эти меры будут действовать с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
Новые правила будут действовать следующим образом:
  • временно приостанавливается работа общепита, исключение составят только предприятия на вокзалах, АЗС, а также производственные столовые; остальные заведения смогут работать только через доставку и обслуживание навынос;
  • также прекратят работу объекты розничной торговли, кроме аптек, заправок, объекты без торгового зала, а также магазины с продовольствием и товарами первой необходимости;
  • приостанавливается работа салонов красоты (кроме парикмахерских), косметических салонов, СПА, массажных салонов, соляриев, бань и ветеринарных клиник (в них можно будет обратиться только за экстренной помощью);
  • закрываются для посетителей фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, катки и другие объекты развлечения и досуга, а также букмекерские конторы и помещения тотализаторов; также нельзя будет посещать зоопарки, кроме территорий, расположенных на открытом воздухе;
  • музеи и театры зрители смогут посетить только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, или справок о медотводе;
  • в гостиницы и пансионаты постояльцев будут заселять только после предъявления QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.
Ранее Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю ноября, разрешив регионам с трудной эпидемической обстановкой ввести такую меру раньше.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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