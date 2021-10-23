https://ria.ru/20211023/peterburg-1755977014.html

В Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 23.10.2021

В Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса

Власти Петербурга ужесточили ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, эти меры будут действовать с 30 октября по 7 ноября... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T21:34

2021-10-23T21:34

2021-10-23T23:57

распространение коронавируса

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Власти Петербурга ужесточили ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, эти меры будут действовать с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.Новые правила будут действовать следующим образом:Ранее Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю ноября, разрешив регионам с трудной эпидемической обстановкой ввести такую меру раньше.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург