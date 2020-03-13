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Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
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РИА Новости

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

20:12 13.03.2020 (обновлено: 02:28 14.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Отмечается, что сохраняются регулярные рейсы в столицы стран ЕС, Женеву и Осло, а также чартеры для возвращения россиян на родину и вывоза граждан других государств в их страны.
Эти рейсы будут летать через терминал F Шереметьево.
Ранее в пятницу гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что Европа стала центром пандемии нового коронавируса.
По его словам, из этой части света ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае.
По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей превысило пять тысяч.
В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия. По последним официальным данным, на Апеннинах зафиксировали более 17,6 тысячи случаев заражения Covid-19, выздоровели 1439 человек, число жертв достигло 1266.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
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ТуризмКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЕвропаВ мире
Популярные комментарии
Лучше со странами Средней Азии ограничить
13 марта, 20:19
Сережа Кукакин
99002347
Поздно пить боржоми, когда почки отказали...
13 марта, 20:14
Вот Так
32403331
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