Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что сохраняются регулярные рейсы в столицы стран ЕС, Женеву и Осло, а также чартеры для возвращения россиян на родину и вывоза граждан других государств в их страны.

Эти рейсы будут летать через терминал F Шереметьево.

По его словам, из этой части света ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае.

По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей превысило пять тысяч.