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Правительство уточнило график работы учреждений культуры в нерабочие дни

Правительство уточнило график работы учреждений культуры в нерабочие дни - РИА Новости, 24.10.2021

Правительство уточнило график работы учреждений культуры в нерабочие дни

В нерабочую неделю из учреждений культуры будут открыты только театры и музеи, следует из сообщения на сайте правительства по итогам заседания, состоявшегося 22 РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T12:26

2021-10-24T12:26

2021-10-24T17:28

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В нерабочую неделю из учреждений культуры будут открыты только театры и музеи, следует из сообщения на сайте правительства по итогам заседания, состоявшегося 22 октября.При этом заполняемость театров и музеев не должна превышать 50 процентов, а после завершения нерабочих дней — 70 процентов от общей вместимости. Пускать посетителей будут по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию или перенесенное заболевание. Тем, у кого есть противопоказания к вакцинации, нужно иметь соответствующий медицинский документ и отрицательный ПЦР-тест, выполненный за сутки до посещения театра или музея. Все посетители обязаны соблюдать противоэпидемиологические требования.Военные, если у них нет QR-кода, могут предъявлять при входе медицинский документ о вакцинации или перенесенном заболевании, а также удостоверение личности. Детей до 18 лет будет пускать только в масках или респираторах.Кроме того, правительство поручило театрам и музеям обеспечить возврат денег за билеты тем посетителям, у кого нет упомянутых выше документов.Президент Владимир Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы имеют право увеличивать этот период — например, в Москве и Московской области он продлится с 28 октября по 7 ноября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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