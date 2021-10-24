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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211024/vykhodnye-1756008719.html
Правительство уточнило график работы учреждений культуры в нерабочие дни
Правительство уточнило график работы учреждений культуры в нерабочие дни - РИА Новости, 24.10.2021
Правительство уточнило график работы учреждений культуры в нерабочие дни
В нерабочую неделю из учреждений культуры будут открыты только театры и музеи, следует из сообщения на сайте правительства по итогам заседания, состоявшегося 22 РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T12:26
2021-10-24T17:28
культура
правительство рф
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В нерабочую неделю из учреждений культуры будут открыты только театры и музеи, следует из сообщения на сайте правительства по итогам заседания, состоявшегося 22 октября.При этом заполняемость театров и музеев не должна превышать 50 процентов, а после завершения нерабочих дней — 70 процентов от общей вместимости. Пускать посетителей будут по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию или перенесенное заболевание. Тем, у кого есть противопоказания к вакцинации, нужно иметь соответствующий медицинский документ и отрицательный ПЦР-тест, выполненный за сутки до посещения театра или музея. Все посетители обязаны соблюдать противоэпидемиологические требования.Военные, если у них нет QR-кода, могут предъявлять при входе медицинский документ о вакцинации или перенесенном заболевании, а также удостоверение личности. Детей до 18 лет будет пускать только в масках или респираторах.Кроме того, правительство поручило театрам и музеям обеспечить возврат денег за билеты тем посетителям, у кого нет упомянутых выше документов.Президент Владимир Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы имеют право увеличивать этот период — например, в Москве и Московской области он продлится с 28 октября по 7 ноября.
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правительство рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:26 24.10.2021 (обновлено: 17:28 24.10.2021)
 
Правительство уточнило график работы учреждений культуры в нерабочие дни

Правительство России решило закрыть на нерабочие дни ряд федеральных учреждений культуры

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетители на выставке в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетители на выставке в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В нерабочую неделю из учреждений культуры будут открыты только театры и музеи, следует из сообщения на сайте правительства по итогам заседания, состоявшегося 22 октября.
"Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней", — говорится в решении.
При этом заполняемость театров и музеев не должна превышать 50 процентов, а после завершения нерабочих дней — 70 процентов от общей вместимости. Пускать посетителей будут по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию или перенесенное заболевание. Тем, у кого есть противопоказания к вакцинации, нужно иметь соответствующий медицинский документ и отрицательный ПЦР-тест, выполненный за сутки до посещения театра или музея. Все посетители обязаны соблюдать противоэпидемиологические требования.
Военные, если у них нет QR-кода, могут предъявлять при входе медицинский документ о вакцинации или перенесенном заболевании, а также удостоверение личности. Детей до 18 лет будет пускать только в масках или респираторах.
Кроме того, правительство поручило театрам и музеям обеспечить возврат денег за билеты тем посетителям, у кого нет упомянутых выше документов.
Президент Владимир Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы имеют право увеличивать этот период — например, в Москве и Московской области он продлится с 28 октября по 7 ноября.
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