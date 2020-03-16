В мусульманской общине РФ отменяют мероприятия из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) России отменяют публичные мероприятия, а Московский исламский институт переходит на работу в режиме онлайн, сообщил в понедельник РИА Новости первый зампредседателя ДУМ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов.

"Я с семьей нахожусь дома, на карантине после возвращения из Франции и Германии. Мой руководитель – муфтий шейх Равиль Гайнутдин (председатель Совета муфтиев России, глава ДУМ – ред.) также не посещает работу, хотя и не на карантине, но отменил все приемы и встречи, публичные мероприятия. Это превентивная мера. Мы работаем онлайн", - сообщил Мухетдинов.

По его словам, руководителям структурных подразделений ДУМ, а также главам 55 представительств организации в регионах предписано пересмотреть свои графики работы, отменить или перенести все публичные мероприятия.

"Мы принимаем меры, чтобы минимизировать пребывание большого количества людей в одном помещении. Например, в Московском исламском институте перешли на онлайн-обучение. Также мы рекомендовали сократить до 10-15 минут время пятничной (коллективной – ред.) молитвы", - добавил Мухетдинов.

Ранее в ДУМ рекомендовали российским мусульманам избегать рукопожатий и приветственных поцелуев, "строго соблюдать все рекомендации и ограничения" властей, а также воздержаться от паломничества заграницу, пока ситуация с распространением коронавируса не изменится.