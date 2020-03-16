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Религия и мировоззрение
2020-03-16T16:08+0300
https://ria.ru/20200316/1568677338.html
В мусульманской общине РФ отменяют мероприятия из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/133264/16/1332641619_0:0:3092:1739_1036x0_80_0_0_a83f2a6a54e706020ba91968bce09763.jpg
РИА Новости

В мусульманской общине РФ отменяют мероприятия из-за коронавируса

16:08 16.03.2020
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Заседание Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) России отменяют публичные мероприятия, а Московский исламский институт переходит на работу в режиме онлайн, сообщил в понедельник РИА Новости первый зампредседателя ДУМ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов.
"Я с семьей нахожусь дома, на карантине после возвращения из Франции и Германии. Мой руководитель – муфтий шейх Равиль Гайнутдин (председатель Совета муфтиев России, глава ДУМ – ред.) также не посещает работу, хотя и не на карантине, но отменил все приемы и встречи, публичные мероприятия. Это превентивная мера. Мы работаем онлайн", - сообщил Мухетдинов.
По его словам, руководителям структурных подразделений ДУМ, а также главам 55 представительств организации в регионах предписано пересмотреть свои графики работы, отменить или перенести все публичные мероприятия.
"Мы принимаем меры, чтобы минимизировать пребывание большого количества людей в одном помещении. Например, в Московском исламском институте перешли на онлайн-обучение. Также мы рекомендовали сократить до 10-15 минут время пятничной (коллективной – ред.) молитвы", - добавил Мухетдинов.
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Ранее в ДУМ рекомендовали российским мусульманам избегать рукопожатий и приветственных поцелуев, "строго соблюдать все рекомендации и ограничения" властей, а также воздержаться от паломничества заграницу, пока ситуация с распространением коронавируса не изменится.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Религия и мировоззрениеРелигияДамир МухетдиновНовости - Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинФранцияГерманияОбщество
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