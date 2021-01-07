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https://ria.ru/20210107/teatry-1592230179.html
В Санкт-Петербурге возобновляют работу театры
В Санкт-Петербурге возобновляют работу театры
Сегодня в Петербурге возобновляют работу театры, до 10 января они покажут более 30 спектаклей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T13:22
2021-01-07T13:22
культура
театр
новости культуры
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сегодня в Петербурге возобновляют работу театры, до 10 января они покажут более 30 спектаклей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Посещать представления можно только при условии соблюдения жестких карантинных мер. Так, запрещено это делать организованными группами, а залы должны быть заполнены лишь на четверть. При этом дети до 16 лет допускаются.На театры налагаются обязательства проводить термометрию на входе, следить за соблюдением социальной дистанции и масочного режима. За исполнением этих требований следят сотрудники Роспотребнадзора и профильных комитетов. При необходимости будут проводится выездные проверки.
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театр, новости культуры, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург

В Санкт-Петербурге возобновляют работу театры

13:22 07.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание Мариинского театра
Здание Мариинского театра - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сегодня в Петербурге возобновляют работу театры, до 10 января они покажут более 30 спектаклей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Посещать представления можно только при условии соблюдения жестких карантинных мер. Так, запрещено это делать организованными группами, а залы должны быть заполнены лишь на четверть. При этом дети до 16 лет допускаются.
На театры налагаются обязательства проводить термометрию на входе, следить за соблюдением социальной дистанции и масочного режима.
За исполнением этих требований следят сотрудники Роспотребнадзора и профильных комитетов. При необходимости будут проводится выездные проверки.
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КультураТеатрНовости культурыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-Петербург
 
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