https://ria.ru/20210107/teatry-1592230179.html

В Санкт-Петербурге возобновляют работу театры

В Санкт-Петербурге возобновляют работу театры

Сегодня в Петербурге возобновляют работу театры, до 10 января они покажут более 30 спектаклей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T13:22

2021-01-07T13:22

2021-01-07T13:22

культура

театр

новости культуры

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сегодня в Петербурге возобновляют работу театры, до 10 января они покажут более 30 спектаклей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Посещать представления можно только при условии соблюдения жестких карантинных мер. Так, запрещено это делать организованными группами, а залы должны быть заполнены лишь на четверть. При этом дети до 16 лет допускаются.На театры налагаются обязательства проводить термометрию на входе, следить за соблюдением социальной дистанции и масочного режима. За исполнением этих требований следят сотрудники Роспотребнадзора и профильных комитетов. При необходимости будут проводится выездные проверки.

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санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург