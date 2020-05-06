В Туве ввели обязательный масочный режим

КРАСНОЯРСК, 6 мая - РИА Новости. В Туве вводится обязательное ношение масок или респираторов в общественных местах, говорится в указе главы региона Шолбана Кара-оола, опубликованном на сайте правительства республики.
"С 7 мая 2020 года до особого распоряжения ввести на территории Республики Тыва режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок или респираторов) при нахождении в общественных местах", - говорится в тексте документа.
По данным управления Роспотребнадзора по республике на вторник, с начала пандемии в регионе зафиксирован 51 случай заболевания коронавирусом, в том числе семь детей. На данный момент в республике 37 больных с COVID-19. Выписаны 14 пациентов, в том числе три ребенка. За сутки новых случаев COVID-19 не зарегистрировано. В обсерваторах находятся 135 человек.
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