https://ria.ru/20211015/aviabilety-1754752726.html

Россияне стали активно искать билеты в страны, в которые разрешили полеты

Россияне стали активно искать билеты в страны, в которые разрешили полеты - РИА Новости, 15.10.2021

Россияне стали активно искать билеты в страны, в которые разрешили полеты

Поиски билетов в Таиланд, Швецию, Словению и Тунис выросли вдвое после новости о возобновлении авиасообщения с ними с 9 ноября, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T19:17

2021-10-15T19:17

2021-10-15T19:17

туризм

таиланд

египет

иран

словения

оаэ

нидерланды

норвегия

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Поиски билетов в Таиланд, Швецию, Словению и Тунис выросли вдвое после новости о возобновлении авиасообщения с ними с 9 ноября, сообщает Туту.ру.Аналитический центр сервиса поездок и путешествий зафиксировал двукратный рост поисков билетов в Таиланд, который традиционно был одним из самых популярных направлений у "зимовщиков" до пандемии. Пока Таиланд готов принимать только вакцинированных туристов, что будет ограничивать спрос. Однако опросы показывают, что королевство входит в пятерку стран, куда россияне хотели бы отправиться в случае открытия границ. Также с 9 ноября возобновится авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом и Швецией. Билеты на Багамские острова вчера искали в семь раз чаще, чем в среднем в предыдущие 30 дней. В Оман — почти втрое больше. Спрос на билеты в Нидерланды и Норвегию вырос на 80 процентов, в Словению, Швецию и Тунис — примерно вдвое. Возобновление авиасообщение с Ираном не вызвало интереса туристов.Кроме того, с 9 ноября снимаются ограничения на регулярные и чартерные полеты из аэропортов России в курортные города Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Однако эта новость не сильно изменила общую картину. Египет и до снятия ограничений на сообщение с курортами входил в топ-15 стран, куда сейчас оформляются билеты.Также с 9 ноября снимаются ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Сразу после объявления об увеличении числа рейсов в ОАЭ поиски авиабилетов туда взлетели на 60 процентов. На столько же – в Финляндию, а в Австрию билеты стали искать на 30 процентов чаще. Со Швейцарией же ничего не изменилось.

https://ria.ru/20211014/egipet-1754547712.html

https://ria.ru/20211014/aviasoobschenie-1754545264.html

таиланд

египет

иран

словения

оаэ

нидерланды

норвегия

австрия

швейцария

финляндия

оман

швеция

шарм-эш-шейх

хургада

багамские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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