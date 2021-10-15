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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211015/aviabilety-1754752726.html
Россияне стали активно искать билеты в страны, в которые разрешили полеты
Россияне стали активно искать билеты в страны, в которые разрешили полеты - РИА Новости, 15.10.2021
Россияне стали активно искать билеты в страны, в которые разрешили полеты
Поиски билетов в Таиланд, Швецию, Словению и Тунис выросли вдвое после новости о возобновлении авиасообщения с ними с 9 ноября, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:17
2021-10-15T19:17
туризм
таиланд
египет
иран
словения
оаэ
нидерланды
норвегия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Поиски билетов в Таиланд, Швецию, Словению и Тунис выросли вдвое после новости о возобновлении авиасообщения с ними с 9 ноября, сообщает Туту.ру.Аналитический центр сервиса поездок и путешествий зафиксировал двукратный рост поисков билетов в Таиланд, который традиционно был одним из самых популярных направлений у "зимовщиков" до пандемии. Пока Таиланд готов принимать только вакцинированных туристов, что будет ограничивать спрос. Однако опросы показывают, что королевство входит в пятерку стран, куда россияне хотели бы отправиться в случае открытия границ. Также с 9 ноября возобновится авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом и Швецией. Билеты на Багамские острова вчера искали в семь раз чаще, чем в среднем в предыдущие 30 дней. В Оман — почти втрое больше. Спрос на билеты в Нидерланды и Норвегию вырос на 80 процентов, в Словению, Швецию и Тунис — примерно вдвое. Возобновление авиасообщение с Ираном не вызвало интереса туристов.Кроме того, с 9 ноября снимаются ограничения на регулярные и чартерные полеты из аэропортов России в курортные города Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Однако эта новость не сильно изменила общую картину. Египет и до снятия ограничений на сообщение с курортами входил в топ-15 стран, куда сейчас оформляются билеты.Также с 9 ноября снимаются ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Сразу после объявления об увеличении числа рейсов в ОАЭ поиски авиабилетов туда взлетели на 60 процентов. На столько же – в Финляндию, а в Австрию билеты стали искать на 30 процентов чаще. Со Швейцарией же ничего не изменилось.
https://ria.ru/20211014/egipet-1754547712.html
https://ria.ru/20211014/aviasoobschenie-1754545264.html
таиланд
египет
иран
словения
оаэ
нидерланды
норвегия
австрия
швейцария
финляндия
оман
швеция
шарм-эш-шейх
хургада
багамские острова
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таиланд, египет, иран, словения, оаэ, нидерланды, норвегия, австрия, швейцария, финляндия, оман, швеция, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, туристы, туту.ру, туризм, багамские острова, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
19:17 15.10.2021
 
Россияне стали активно искать билеты в страны, в которые разрешили полеты

Россияне стали в два раза чаще искать авиабилеты в Таиланд, Швецию, Словению и Тунис

CC BY 2.0 / Ben Reeves / Boeing 777-200 "Thai Airways" заходит на посадку в аэропорт острова Пхукет
Boeing 777-200 Thai Airways заходит на посадку в аэропорт острова Пхукет - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
CC BY 2.0 / Ben Reeves /
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Поиски билетов в Таиланд, Швецию, Словению и Тунис выросли вдвое после новости о возобновлении авиасообщения с ними с 9 ноября, сообщает Туту.ру.
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий зафиксировал двукратный рост поисков билетов в Таиланд, который традиционно был одним из самых популярных направлений у "зимовщиков" до пандемии.
Пока Таиланд готов принимать только вакцинированных туристов, что будет ограничивать спрос. Однако опросы показывают, что королевство входит в пятерку стран, куда россияне хотели бы отправиться в случае открытия границ.
Также с 9 ноября возобновится авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом и Швецией. Билеты на Багамские острова вчера искали в семь раз чаще, чем в среднем в предыдущие 30 дней. В Оман — почти втрое больше.
Спрос на билеты в Нидерланды и Норвегию вырос на 80 процентов, в Словению, Швецию и Тунис — примерно вдвое. Возобновление авиасообщение с Ираном не вызвало интереса туристов.
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 14:07Туризм
Россия снимает ограничения на чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Кроме того, с 9 ноября снимаются ограничения на регулярные и чартерные полеты из аэропортов России в курортные города Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Однако эта новость не сильно изменила общую картину. Египет и до снятия ограничений на сообщение с курортами входил в топ-15 стран, куда сейчас оформляются билеты.
Также с 9 ноября снимаются ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Сразу после объявления об увеличении числа рейсов в ОАЭ поиски авиабилетов туда взлетели на 60 процентов. На столько же – в Финляндию, а в Австрию билеты стали искать на 30 процентов чаще. Со Швейцарией же ничего не изменилось.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 13:16Туризм
Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами
 
ТуризмТаиландЕгипетИранСловенияОАЭНидерландыНорвегияАвстрияШвейцарияФинляндияОманШвецияШарм-эш-ШейхХургадаНовости - ТуризмтуристыТуту.руТуризмБагамские Островакуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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