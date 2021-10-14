https://ria.ru/20211014/aviasoobschenie-1754545264.html
Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами
Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами - РИА Новости, 14.10.2021
Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами
Россия снова откроет полеты еще в девять стран, рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:16
2021-10-14T13:16
2021-10-14T18:19
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия снова откроет полеты еще в девять стран, рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Также откроют полеты в Нидерланды по маршрутам Москва — Амстердам — семь рейсов в неделю, Москва — Эйндховен — два рейса в неделю, Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам — по два рейса в неделю на каждом маршруте.Полеты в Норвегию восстанавливаются по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло с частотой по два рейса в неделю, с Оманом между Москвой и Маскатом — два рейса в неделю, со Словенией по маршруту Москва — Любляна с частотой три рейса в неделю, с Тунисом по маршруту Москва — Монастир — семь рейсов в неделю, Санкт-Петербург — Монастир — два рейса в неделю, из аэропортов России, из которых есть международные полеты, в Монастир с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.Также открывается авиасообщение с Швецией по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гетеборг — два рейса в неделю на каждом маршруте, Таиландом (с учетом требований страны, только для россиян, вакцинированных против COVID-19) по маршрутам Москва — Бангкок и Москва — Пхукет с частотой два рейса в неделю и из других аэропортов, где возобновили международные полеты, в Бангкок и Пхукет с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты. Однако восстановление авиасообщения не означает, что все из формально открытых стран готовы принимать туристов.
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13:16 14.10.2021 (обновлено: 18:19 14.10.2021)
Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами
Россия с 9 ноября возобновит регулярное авиасообщение с девятью странами
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия
снова откроет полеты еще в девять стран, рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Решено возобновить на взаимной основе с 9 ноября 2021 года регулярное авиасообщение со следующими государствами: Багамы по маршруту Москва — Нассау с частотой два рейса в неделю, Иран по маршрутам Москва — Тегеран с частотой три рейса в неделю, Сочи — Тегеран с частотой один рейс в неделю", — говорится в сообщении.
Также откроют полеты в Нидерланды по маршрутам Москва — Амстердам — семь рейсов в неделю, Москва — Эйндховен — два рейса в неделю, Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам — по два рейса в неделю на каждом маршруте.
Полеты в Норвегию восстанавливаются по маршрутам Санкт-Петербург — Берген
и Санкт-Петербург — Осло с частотой по два рейса в неделю, с Оманом между Москвой и Маскатом — два рейса в неделю, со Словенией по маршруту Москва — Любляна с частотой три рейса в неделю, с Тунисом по маршруту Москва — Монастир — семь рейсов в неделю, Санкт-Петербург — Монастир — два рейса в неделю, из аэропортов России, из которых есть международные полеты, в Монастир с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.
Также открывается авиасообщение с Швецией по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гетеборг — два рейса в неделю на каждом маршруте, Таиландом (с учетом требований страны, только для россиян, вакцинированных против COVID-19) по маршрутам Москва — Бангкок и Москва — Пхукет с частотой два рейса в неделю и из других аэропортов, где возобновили международные полеты, в Бангкок и Пхукет с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.
Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.
Однако восстановление авиасообщения не означает, что все из формально открытых стран готовы принимать туристов.