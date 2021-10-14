https://ria.ru/20211014/aviasoobschenie-1754545264.html

Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами

Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами - РИА Новости, 14.10.2021

Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами

Россия снова откроет полеты еще в девять стран, рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:16

2021-10-14T13:16

2021-10-14T18:19

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия снова откроет полеты еще в девять стран, рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Также откроют полеты в Нидерланды по маршрутам Москва — Амстердам — семь рейсов в неделю, Москва — Эйндховен — два рейса в неделю, Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам — по два рейса в неделю на каждом маршруте.Полеты в Норвегию восстанавливаются по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло с частотой по два рейса в неделю, с Оманом между Москвой и Маскатом — два рейса в неделю, со Словенией по маршруту Москва — Любляна с частотой три рейса в неделю, с Тунисом по маршруту Москва — Монастир — семь рейсов в неделю, Санкт-Петербург — Монастир — два рейса в неделю, из аэропортов России, из которых есть международные полеты, в Монастир с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.Также открывается авиасообщение с Швецией по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гетеборг — два рейса в неделю на каждом маршруте, Таиландом (с учетом требований страны, только для россиян, вакцинированных против COVID-19) по маршрутам Москва — Бангкок и Москва — Пхукет с частотой два рейса в неделю и из других аэропортов, где возобновили международные полеты, в Бангкок и Пхукет с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты. Однако восстановление авиасообщения не означает, что все из формально открытых стран готовы принимать туристов.

https://ria.ru/20211011/puteshestviya-1753974696.html

https://ria.ru/20211005/puteshestviya-1753117445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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