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По всей России ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий
По всей России ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий - РИА Новости, 26.10.2021
По всей России ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:57
2021-10-26T14:57
2021-10-26T14:57
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан."На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ", - сказала она на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
По всей России ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий
Во всех регионах России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий