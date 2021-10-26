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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756319479.html
По всей России ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий
По всей России ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий - РИА Новости, 26.10.2021
По всей России ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:57
2021-10-26T14:57
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан."На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ", - сказала она на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:57 26.10.2021
 
По всей России ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий

Во всех регионах России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Симферополе
Вакцинация от коронавируса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан.
"На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ", - сказала она на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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