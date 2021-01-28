https://ria.ru/20210128/putin-1594965927.html

Путин сравнил заболеваемость COVID-19 в России и других странах

Путин сравнил заболеваемость COVID-19 в России и других странах

Пандемия постепенно отступает, показатели по летальности в России в целом удовлетворительные по сравнению с другими странами, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:06

2021-01-28T15:06

2021-01-28T15:18

россия

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594186249_293:669:2745:2048_1920x0_80_0_0_d2260a92b6ea5b74e50c3f2b26900a78.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пандемия постепенно отступает, показатели по летальности в России в целом удовлетворительные по сравнению с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин."Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается. Количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин отметил, что показатели в России лучше, чем во многих других странах."По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях. Тем не менее, по сравнению с другими странами, это так. На сто тысяч населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах", - добавил президент РФ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594966431.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество