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Путин сравнил заболеваемость COVID-19 в России и других странах
Путин сравнил заболеваемость COVID-19 в России и других странах
Пандемия постепенно отступает, показатели по летальности в России в целом удовлетворительные по сравнению с другими странами, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:06
2021-01-28T15:06
2021-01-28T15:18
россия
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пандемия постепенно отступает, показатели по летальности в России в целом удовлетворительные по сравнению с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин."Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается. Количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин отметил, что показатели в России лучше, чем во многих других странах."По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях. Тем не менее, по сравнению с другими странами, это так. На сто тысяч населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах", - добавил президент РФ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Пандемия постепенно отступает, показатели по летальности в России
в целом удовлетворительные по сравнению с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается. Количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел", - сказал он на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что показатели в России лучше, чем во многих других странах.
"По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях. Тем не менее, по сравнению с другими странами, это так. На сто тысяч населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах", - добавил президент РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф