"Негде молиться". Верующие россияне сталкиваются с новой реальностью

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Верующие возвращаются к прежней жизни: в стране поэтапно открываются храмы разных конфессий. И если у православных это произошло уже три недели назад, то в мечети только-только начинают пускать, а иудеи и буддисты пока еще не могут молиться вместе с единоверцами. С чем столкнутся последователи традиционных религий России после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, — в материале РИА Новости.
"Мало мечетей"
Около трех месяцев миллионы российских мусульман ждали, когда откроются мечети. Самый важный для ислама месяц в году — Рамадан — прошел с 24 апреля по 23 мая без коллективных ночных молитв и совместных ифтаров (разговений). В самоизоляции встречали верующие 24 мая и Ураза-байрам — один из двух главных мусульманских праздников.
Но жизнь входит в привычное русло. В некоторых регионах в эту пятницу, 19 июня, прошли первые после долгой паузы коллективные пятничные намазы. А в Москве верующие могли попасть в мечеть еще неделю назад.
Правда, далеко не все. На культовые объекты в городе распространяются требования Роспотребнадзора: молящиеся должны находиться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров и быть в масках и перчатках. Поэтому та же Московская соборная мечеть ныне готова принять не десять тысяч мусульман, а в четыре-пять раз меньше.
"На этой неделе на пятничную молитву пришли около трех тысяч верующих, на прошлой — примерно две тысячи. Конечно, не все попали в здание — многие молились на прилегающей территории. И десятки человек не попали даже во двор мечети", — информирует РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлавный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов. Архивное фото
Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов. Архивное фото
При этом исламское духовенство, по его словам, призывает единоверцев не торопиться с походом в молельню. Особенно по пятницам, когда совершается джума-намаз.
"Но период разлуки с мечетями был длительным, поэтому все больше и больше людей стремятся соединиться в общей молитве", — отмечает муфтий.
Москвичка Гульнара Хамидова — одна из таких. В минувшую пятницу она впервые с середины марта пошла в мечеть. Но не попала внутрь.
"Хоть я и явилась пораньше, в здание пройти нереально. А на улице очень много людей. Настолько, что далеко не все соблюдали необходимую дистанцию, несмотря на призывы волонтеров", — говорит прихожанка.
По ее словам, проблему решит только строительство новых мечетей. Сейчас в Москве их четыре — еще до пандемии коронавируса по пятницам и в праздники внутрь набивались десятки тысяч человек.
Поэтому на днях в Духовном управлении мусульман России поддержали петицию верующих с просьбой построить новые мечети в крупных городах.
"Мы призываем власти всех уровней разрешить строить мечети в городах-миллионниках. Не разрушать уже построенные или строящиеся, не отзывать ранее выделенные земельные участки. Мы призываем государство не препятствовать, а всемерно содействовать в возведении мечетей и их функционировании", — говорится в обращении.
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
"Здоровье прихожан важнее всего"
В двух километрах от Соборной мечети, в Марьиной роще — крупнейшая столичная синагога. Ее тоже закрыли для верующих в середине марта. Когда она вновь распахнет двери — пока неизвестно.
Первые случаи заражения коронавирусом среди прихожан зафиксировали еще в середине марта. Переболели уже несколько десятков человек, включая главного раввина России Берла Лазара. Поэтому открывать синагоги никто не торопится.
Тем не менее в Федерации еврейских общин России готовят план постепенного возвращения к обычной жизни. Делать это намерены "медленно и максимально аккуратно", ведь COVID-19 все еще угрожает общине.
"Надо постараться, насколько это возможно и зависит от нас, предотвратить новые заражения. В данном случае для нас, безусловно, здоровье людей важнее открытия на день-другой раньше", — заявил РИА Новости президент ФЕОР раввин Александр Борода.
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
По его словам, в общине полностью доверяют рекомендациям санитарных врачей. Соответственно, после открытия синагог допускать туда будут верующих только в средствах индивидуальной защиты и без признаков респираторных инфекций.
"В молельных залах расставим антисептики для рук, сделаем разметку дистанции между молящимися. Обычно во время чтения Торы на биме (специальной возвышенности) стоят четыре человека. В новых условиях будут только двое: читающий и вызванный к Торе", — объясняет корреспонденту РИА Новости Борода.
Пока же Тору читают онлайн. По интернету совершаются молитвы и проводятся уроки Закона иудаизма. Для прихожан Московской хоральной синагоги — старейшей в столице — их проводит главный раввин Пинхас Гольдшмидт. По его словам, верующие хотят поскорее прийти в синагогу, "встретиться с друзьями и оказаться в родной среде".
"Мы внимательно следим за эпидемиологической ситуацией в Москве и ориентируемся исключительно на нее. Я надеюсь, что уже через пару недель синагога откроет двери для общины и гостей", — говорит раввин Гольдшмидт.
Здание Московской хоральной синагоги
"Пандемия заставила задуматься"
У этих надежд есть основания. Столица прошла пик пандемии коронавируса. А вот в регионах ситуация иная.
Например, в Бурятии ежесуточно выявляется по 50 новых случаев — при населении в 986 тысяч человек. Однако храмы для верующих не закрылись.
Прежде всего речь идет о буддийских монастырях — дацанах. Буддизм здесь традиционная религия, исповедуемая большинством жителей региона.
Открыт и знаменитый духовный центр российских буддистов — Иволгинский дацан. Однако служащие здесь ламы рекомендуют верующим оставаться дома.
"Они могут отправить свои имена и пожертвования через Сеть. Ламы-астрологи вели прием по телефону. Этот порядок сохраняется до 30 июня, пока действует режим изоляции", — рассказывает РИА Новости пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии
Иволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии
В монастыре все обязаны носить маски и обрабатывать руки антисептиком. Однако сегодня верующие могут тут лишь молиться — ламы временно не принимают посетителей. Сейчас они ежедневно совершают хуралы (молебны), дабы духовная жизнь в этом святом месте не прекращалась.
Не перестают молиться и в другом преимущественно буддийском регионе — Калмыкии. Там, в отличие от Бурятии, хурулы (храмы) закрыты для верующих.
"В республике проходит уже второй этап снятия ограничений. Думаю, к 1 июля мы подойдем к открытию храмов. А пока готовим здания к посещению верующими", — объясняет РИА Новости настоятель "Золотой обители Будды Шакьямуни" гелюнг Анджа Харцхаев.
Но и в этом случае главный буддийский храм Калмыкии смогут посещать одновременно не более 50 человек. С началом службы двери хурула будут закрывать. Аналогичные правила — в христианских и мусульманских общинах.
"Желающих пустят внутрь по завершении службы. У нас большая территория — разрешено гулять, крутить барабаны, молиться. В молельный зал откроют доступ на определенное время, главное условие — соблюдать санитарные нормы", — отмечает гелюнг Харцхаев.
Все места общественного пользования будут регулярно дезинфицировать.
Хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни"
Прихожане обязаны держать дистанцию, носить маски, обрабатывать руки санитайзером на входе, измерять температуру.
"Конечно, мы будем рекомендовать прикасаться к святыням, молитвенным барабанам в перчатках", — подчеркивает Харцхаев.
Буддисты с пониманием относятся к принимаемым мерам. Главное, что молитва не прекращается, ламы ежедневно читают мантры, в том числе Будде Медицины — о скорейшем прекращении пандемии, особо молятся о врачах.
"Пандемия заставила многих задуматься о ценности жизни. Болезнь направляет на более правильные мысли и поступки. У карантина тоже есть свои плюсы: оказалось, что мы можем быть ближе, внимательнее, больше переживать друг за друга. Думаю, все почувствуют, как изменится мир после пережитого", — говорит настоятель главного храма Калмыкии.