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"Негде молиться". Верующие россияне сталкиваются с новой реальностью
Верующие возвращаются к прежней жизни: в стране поэтапно открываются храмы разных конфессий. И если у православных это произошло уже три недели назад, то в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:03
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"Негде молиться". Верующие россияне сталкиваются с новой реальностью

08:00 20.06.2020 (обновлено: 11:03 20.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующий смотрит прямую трансляцию праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани
Верующий смотрит прямую трансляцию праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Верующие возвращаются к прежней жизни: в стране поэтапно открываются храмы разных конфессий. И если у православных это произошло уже три недели назад, то в мечети только-только начинают пускать, а иудеи и буддисты пока еще не могут молиться вместе с единоверцами. С чем столкнутся последователи традиционных религий России после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, — в материале РИА Новости.

"Мало мечетей"

Около трех месяцев миллионы российских мусульман ждали, когда откроются мечети. Самый важный для ислама месяц в году — Рамадан — прошел с 24 апреля по 23 мая без коллективных ночных молитв и совместных ифтаров (разговений). В самоизоляции встречали верующие 24 мая и Ураза-байрам — один из двух главных мусульманских праздников.
Но жизнь входит в привычное русло. В некоторых регионах в эту пятницу, 19 июня, прошли первые после долгой паузы коллективные пятничные намазы. А в Москве верующие могли попасть в мечеть еще неделю назад.
Правда, далеко не все. На культовые объекты в городе распространяются требования Роспотребнадзора: молящиеся должны находиться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров и быть в масках и перчатках. Поэтому та же Московская соборная мечеть ныне готова принять не десять тысяч мусульман, а в четыре-пять раз меньше.
"На этой неделе на пятничную молитву пришли около трех тысяч верующих, на прошлой — примерно две тысячи. Конечно, не все попали в здание — многие молились на прилегающей территории. И десятки человек не попали даже во двор мечети", — информирует РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлавный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов. Архивное фото
Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов. Архивное фото
При этом исламское духовенство, по его словам, призывает единоверцев не торопиться с походом в молельню. Особенно по пятницам, когда совершается джума-намаз.
"Но период разлуки с мечетями был длительным, поэтому все больше и больше людей стремятся соединиться в общей молитве", — отмечает муфтий.
Москвичка Гульнара Хамидова — одна из таких. В минувшую пятницу она впервые с середины марта пошла в мечеть. Но не попала внутрь.
"Хоть я и явилась пораньше, в здание пройти нереально. А на улице очень много людей. Настолько, что далеко не все соблюдали необходимую дистанцию, несмотря на призывы волонтеров", — говорит прихожанка.
По ее словам, проблему решит только строительство новых мечетей. Сейчас в Москве их четыре — еще до пандемии коронавируса по пятницам и в праздники внутрь набивались десятки тысяч человек.
Поэтому на днях в Духовном управлении мусульман России поддержали петицию верующих с просьбой построить новые мечети в крупных городах.
"Мы призываем власти всех уровней разрешить строить мечети в городах-миллионниках. Не разрушать уже построенные или строящиеся, не отзывать ранее выделенные земельные участки. Мы призываем государство не препятствовать, а всемерно содействовать в возведении мечетей и их функционировании", — говорится в обращении.
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети

"Здоровье прихожан важнее всего"

В двух километрах от Соборной мечети, в Марьиной роще — крупнейшая столичная синагога. Ее тоже закрыли для верующих в середине марта. Когда она вновь распахнет двери — пока неизвестно.
Первые случаи заражения коронавирусом среди прихожан зафиксировали еще в середине марта. Переболели уже несколько десятков человек, включая главного раввина России Берла Лазара. Поэтому открывать синагоги никто не торопится.
Тем не менее в Федерации еврейских общин России готовят план постепенного возвращения к обычной жизни. Делать это намерены "медленно и максимально аккуратно", ведь COVID-19 все еще угрожает общине.
"Надо постараться, насколько это возможно и зависит от нас, предотвратить новые заражения. В данном случае для нас, безусловно, здоровье людей важнее открытия на день-другой раньше", — заявил РИА Новости президент ФЕОР раввин Александр Борода.
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
По его словам, в общине полностью доверяют рекомендациям санитарных врачей. Соответственно, после открытия синагог допускать туда будут верующих только в средствах индивидуальной защиты и без признаков респираторных инфекций.
"В молельных залах расставим антисептики для рук, сделаем разметку дистанции между молящимися. Обычно во время чтения Торы на биме (специальной возвышенности) стоят четыре человека. В новых условиях будут только двое: читающий и вызванный к Торе", — объясняет корреспонденту РИА Новости Борода.
Пока же Тору читают онлайн. По интернету совершаются молитвы и проводятся уроки Закона иудаизма. Для прихожан Московской хоральной синагоги — старейшей в столице — их проводит главный раввин Пинхас Гольдшмидт. По его словам, верующие хотят поскорее прийти в синагогу, "встретиться с друзьями и оказаться в родной среде".
"Мы внимательно следим за эпидемиологической ситуацией в Москве и ориентируемся исключительно на нее. Я надеюсь, что уже через пару недель синагога откроет двери для общины и гостей", — говорит раввин Гольдшмидт.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Московской хоральной синагоги
Здание Московской хоральной синагоги
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Московской хоральной синагоги

"Пандемия заставила задуматься"

У этих надежд есть основания. Столица прошла пик пандемии коронавируса. А вот в регионах ситуация иная.
Например, в Бурятии ежесуточно выявляется по 50 новых случаев — при населении в 986 тысяч человек. Однако храмы для верующих не закрылись.
Прежде всего речь идет о буддийских монастырях — дацанах. Буддизм здесь традиционная религия, исповедуемая большинством жителей региона.
Открыт и знаменитый духовный центр российских буддистов — Иволгинский дацан. Однако служащие здесь ламы рекомендуют верующим оставаться дома.
"Они могут отправить свои имена и пожертвования через Сеть. Ламы-астрологи вели прием по телефону. Этот порядок сохраняется до 30 июня, пока действует режим изоляции", — рассказывает РИА Новости пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии
Иволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Иволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии
В монастыре все обязаны носить маски и обрабатывать руки антисептиком. Однако сегодня верующие могут тут лишь молиться — ламы временно не принимают посетителей. Сейчас они ежедневно совершают хуралы (молебны), дабы духовная жизнь в этом святом месте не прекращалась.
Не перестают молиться и в другом преимущественно буддийском регионе — Калмыкии. Там, в отличие от Бурятии, хурулы (храмы) закрыты для верующих.
"В республике проходит уже второй этап снятия ограничений. Думаю, к 1 июля мы подойдем к открытию храмов. А пока готовим здания к посещению верующими", — объясняет РИА Новости настоятель "Золотой обители Будды Шакьямуни" гелюнг Анджа Харцхаев.
Но и в этом случае главный буддийский храм Калмыкии смогут посещать одновременно не более 50 человек. С началом службы двери хурула будут закрывать. Аналогичные правила — в христианских и мусульманских общинах.
"Желающих пустят внутрь по завершении службы. У нас большая территория — разрешено гулять, крутить барабаны, молиться. В молельный зал откроют доступ на определенное время, главное условие — соблюдать санитарные нормы", — отмечает гелюнг Харцхаев.
Все места общественного пользования будут регулярно дезинфицировать.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкХурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни"
Хурул Золотая обитель Будды Шакьямуни
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни"
Прихожане обязаны держать дистанцию, носить маски, обрабатывать руки санитайзером на входе, измерять температуру.
"Конечно, мы будем рекомендовать прикасаться к святыням, молитвенным барабанам в перчатках", — подчеркивает Харцхаев.
Буддисты с пониманием относятся к принимаемым мерам. Главное, что молитва не прекращается, ламы ежедневно читают мантры, в том числе Будде Медицины — о скорейшем прекращении пандемии, особо молятся о врачах.
"Пандемия заставила многих задуматься о ценности жизни. Болезнь направляет на более правильные мысли и поступки. У карантина тоже есть свои плюсы: оказалось, что мы можем быть ближе, внимательнее, больше переживать друг за друга. Думаю, все почувствуют, как изменится мир после пережитого", — говорит настоятель главного храма Калмыкии.
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